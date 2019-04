Fognini: "Il periodo brutto è alle spalle. Con Nadal nulla da perdere”

Partenza a rilento, poi il solito show: Fabio Fognini è tornato dominante e sulla terra rossa del Masters 1000 di Montecarlo vola in semifinale. L’azzurro batte in tre set il croato Borna Coric e domani andrà a giocarsi il penultimo atto contro il re Rafael Nadal.

Queste le parole dell’azzurro nel post partita ai microfoni di Sky Sport: “Speriamo di prendere meno sberle rispetto alla prima semifinale qui. Sono molto contento per come è andata la settimana, spero di essermi messo il periodo difficile alle spalle. Ho avuto un po’ di fortuna questa sera ma la fortuna non guasta, lui mi ha aiutato con il break nel secondo set, ha giocato malino fino alla fine del secondo, poi penso di essere stato un pochettino superiore. Sono contento, sono di nuovo in semifinale a Montecarlo e ho l’opportunità di giocarmela di nuovo con Rafa”.

Prosegue: “Sto giocando bene, i gesti di Barazzutti stanno servendo a qualcosa. Sono molto contento perché da poter perdere quasi il primo turno, ero 6-4 4-1 con palla del 5-1 con Rublev, a ritrovarmi in semifinale non potevo pensarlo. Star lì sta pagando, sto ritrovando il mio gioco ed è positivo. Con Nadal non ho nulla da perdere, ci ho già vinto, ci ho più perso che vinto, ma penso di avere il gioco per dargli fastidio, ovviamente bisogna cercare di mantenere il livello alto per tutta la partita”.

Sull’infortunio al braccio: “Questa sera il gomito mi faceva leggermente più male, anche a causa della temperatura. Spero di recuperare bene perché domani c’è da correre parecchio”.