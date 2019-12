Fognini, Medvedev, Wawrinka: arriva lo spettacolo della Diriyah Tennis Cup

Stan Wawrinka, Gael Monfils e Daniil Medvedev sono tra i giocatori che entreranno nella storia dello sport partecipando al primo torneo di tennis per professionisti in Arabia Saudita, in programma questo mese. La Diriyah Tennis Cup si svolge dal 12 al 14 dicembre all'interno del periodo in Medio Oriente, prima dell'Australian Open del mese prossimo, torneo dello Slam di apertura del 2020.

Diriyah, patrimonio mondiale dell'UNESCO, metterà in scena un evento rivoluzionario, che si svolge in un momento in cui il suo territorio è sede di diverse manifestazioni sportive internazionali. Il torneo su campo in terra battuta è in programma presso la Diriyah Arena, che ha appena ospitato la rivincita di pugilato tra Anthony Joshua e Andy Ruiz Jr. Sembra appropriato, quindi, che la resa dei conti tra i due pesi massimi venga seguita da una competizione tra otto dei migliori tennisti del mondo, che messi insieme hanno vinto qualcosa come 89 titoli in singolare.

Per i tre giorni dell'evento Wawrinka, Monfils e Medvedev saranno affiancati da David Goffin, Fabio Fognini, Lucas Pouille, John Isner e Jan-Lennard Struff: promette di essere un fine settimana movimentato e di alta qualità, con sei giocatori nella top 20 del mondo.

Video - Il momento magico di Daniil Medvedev: i numeri di un tennista quasi imbattibile 01:09

Gli otto partecipanti alla Diriyah Tennis Cup (Ranking ATP attuale)

• Daniil Medvedev (5°)

• Gael Monfils (10°)

• David Goffin (11°)

• Fabio Fognini (12°)

• Stan Wawrinka (16°)

• John Isner (19°)

• Lucas Pouille (22n°)

• Jan-Lennard Struff (35°)

" È estremamente entusiasmante poter confermare l'iscrizione al torneo di star del tennis di livello mondiale provenienti da così tanti paesi diversi, i tifosi del Regno non vedono l'ora di vederli in azione! "

Questo è quanto ha affermato il principe Abdulaziz bin Turki Al-Faisal, presidente dell'Autorità Sportiva Generale dell'Arabia Saudita.

" Ospitare un evento internazionale di tennis di alto livello in Arabia Saudita per la prima volta è un'occasione sportiva di grande importanza per il Paese. "

Vecchi e nuovi campioni

Per scherzare sulla sua partecipazione alla Diriyah Tennis Cup, Wawrinka si è detto “Stan, l'uomo del deserto”.

Tra i partecipanti al torneo, lo svizzero è il più decorato, avendo vinto tre titoli Slam: Australian Open (2014), French Open (2015) e US Open (2016). Il 34enne è attualmente il numero 16 al mondo e quest'anno è tornato in forma dopo una serie di infortuni patiti nel 2018, raggiungendo i quarti di finale di Francia e agli US Open. Il giocatore attualmente più in alto nel ranking mondiale che sarà presente in Arabia Saudita è il russo Medvedev, numero 5 al mondo; a Diriyah cerca di chiudere in stile uno splendido 2019.

Quest'anno Medvedev ha vinto quattro titoli, raggiungendo anche la finale degli US Open, dove ha perso contro Rafael Nadal.

" L'evento saudita sarà fondamentale nella mia preparazione per la nuova stagione. Il calore e le condizioni saranno simili all'Australia. Sarà una grande prova per noi. È nella nostra pre-stagione, quindi vorremmo avere il tempo necessario per prepararci per la nuova stagione. Gli spettatori dovrebbero aspettarsi una dura lotta, come in qualsiasi altro torneo. Sarà competitivo e speriamo ci saranno molti tifosi a supportarci. Spero di poter giocare del buon tennis, aiutare il Paese nella sensibilizzazione allo sport e ispirare le persone a giocare. Vedendo i giocatori che hanno confermato la presenza, ho capito che sarà davvero un evento fantastico. Ho sentito molte cose positive sull'Arabia Saudita. Sono entusiasta di promuovere il tennis lì, specialmente perché è il primo torneo. "

Spettacolo assicurato e grandi servizi

La conferma della partecipazione di Monfils e Struff ha completato la formazione degli otto giocatori per la Diriyah Tennis Cup. Monfils, attualmente al 10° posto nel ranking mondiale, è uno dei giocatori più divertenti da vedere nel tennis maschile, grazie alle sue magie e ai colpi acrobatici che riescono ad entusiasmare la folla. Il francese ha vinto otto titoli in singolare nella sua carriera e sarà sicuramente un contendente che punterà a reclamare la prima Coppa Diriyah.

In verità, tutti e otto i giocatori hanno una seria possibilità di vincere il trofeo: Goffin e Fognini, per esempio, sono entrambi noti per la loro determinazione, quando si tratta di portare a termine una missione. Anche i grandi specialisti del servizio come Struff e Isner cercheranno di dire la loro, mentre Pouille proverà a replicare l'impresa che lo ha visto raggiungere la semifinale degli Australian Open all'inizio di quest'anno.

Video - Monfils, pallonetto spettacolare: Andujar non riesce a crederci 00:47

La stagione di Diriyah volge al termine

Il mese di sport e divertimento dedicato alla presentazione di eventi di livello mondiale nella splendida città storica di Diriyah sta per chiudersi. La Formula E ha dato il via alla sua stagione 2019-20 per le strade di Diriyah, mentre il “Clash on the Dunes” di Joshua contro Ruiz Jr. ha tenuto gli occhi del mondo della boxe puntati sulla città. Ora è il momento di accendere i riflettori sul tennis: con una carrellata di sportivi così forti, la Diriyah Tennis Cup sarà un evento da non perdere.