Fognini rivela a Verissimo: "Io e Pennetta aspettiamo una bambina"

Novità in vista per Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Sì, perché la famiglia si allarga e dopo Federico un nuovo bebè è in arrivo. E’ questa la rivelazione che Fognini ha fatto a “Verissimo”, programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin:

" Io e Flavia aspettiamo una bambina. Non abbiamo ancora deciso il nome, ma sicuramente inizierà con la F, altrimenti mio papà si arrabbia "

L’azzurro non ha poi fatto mancare alcune considerazioni relative al campo, ammettendo di essere dispiaciuto di aver perso la top-10 del ranking ATP, ma nello stesso tempo contento della crescita del movimento, rappresentata dalla partecipazione alle Finals di Londra di Matteo Berrettini e da molti azzurri nei migliori 100. E poi sul suo comportamento, a volte, un po’ particolare in partita ha aggiunto: “Ogni tanto perdo le staffe, sento un fuoco dentro, per pochi secondi non ragiono più e perdo la testa“.

