Fognini testimonial del Gaslini, incontro emozionante con i bambini dell'Ospedale pediatrico

Ha sorriso, e parecchio, Fabio Fognini durante (e dopo la vittoria) la Laver Cup. Ha sorriso, e dispensato sorrisi, anche nelle scorse ore quando è stato protagonista di una visita gradita ai piccoli pazienti dell'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il tennista di Arma di Taggia è stato selezionato come testimonial dell'iniziativa "Regolandia”, una serie di incontri dove poliziotti e personale sanitario, insieme ai campioni dello sport e non solo, parleranno con i bambini del rispetto delle regole e dei corretti stili di vita.

" Una giornata con i bambini dell’Ospedale pediatrico di Genova, il Gaslini. È stato bellissimo incontrarvi! Mi avete insegnato molto. Innanzitutto cosa significhi lottare. Ringrazio il personale sanitario e le forze dell’ordine per questa iniziativa "

ha usato queste parole per descrivere questa esperienza il numero 11 al mondo sui propri social, che nel corso della giornata ha distribuito sorrisi e palline da tennis autografate ai pazienti della struttura. Il questore di Genova Vincenzo Ciarambino ha, invece, donato a Fognini un grande orso poliziotto di peluche per la secondogenita in arrivo che renderà l'azzurro e Flavia Pennetta ancora una volta genitori.