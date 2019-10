Follia Michael Mmoh! Lancia la racchetta e prende in pieno il Giudice di Linea. Squalificato

Nello sport capita di innervosirsi per un tiro sbagliato o un punto subito. Ci sta, ma così no! È successo nel Challenger di Charlottesville, negli Stati Uniti, dove il 21enne Michael Mmoh (sotto 6-3 4-1) ha colpito un giudice di linea con la sua racchetta, lanciata per frustrazione dopo un pallonetto facile facile che ha favorito lo smash letale del suo avversario. Nelle immagini non è visibile il momento dell’impatto ma l’urlo di dolore e il crollo dell’assistente dell’arbitro di sedia sono assolutamente chiari come, del resto, l’imbarazzo del tennista, conscio di aver fatto una fesseria.

Il fato ha voluto che il suo sfidante fosse Darian King, lo stesso che nel 2014 si macchiò dello stesso spiacevole gesto, per giunta sul campo di Charlottesville. Per quanto riguarda i provvedimenti nei confronti di Mmoh il match è stato sospeso ed è stato immediatamente eliminato dal torneo.