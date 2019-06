Gioia Matteo Berrettini: è l'11° italiano di sempre in Top20

Il successo di Roger Federer nell’ATP 500 di Halle regala un piccolo pezzetto di storia anche al tennis italiano. A soli 23 anni, infatti, Matteo Berrettini sfonda il muro della Top20 in classifica ATP.

Un traguardo di successo per la racchetta azzurra, che piazza così l’undicesimo tennista in questa speciale classifica (il decimo se consideriamo semplicemente l’introduzione del ranking del 1973).

Berrettini raggiunge questo traguardo grazie a una serie di risultati recenti davvero eccellenti. Dal successo in marzo al Challenger di Phoenix, Berrettini ha messo in fila 2 titoli ATP – a Budapest e settimana scorsa a Stoccarda – una finale (a Monaco di Baviera) e una semifinale, proprio ad Halle, questa settimana.

Una corsa che gli ha permesso di raggiungere gli attuali 1665 punti ATP, giusto 11 in più di quelli che servono per tenere dietro un’altra promessa del futuro come il canadese Felix Auger-Aliassime.

Gli Italiani in Top20 (minimo)

Berrettini si aggiunge così a un club ristretto. Quello che di recente ha vinto nomi come Seppi, Fognini o Cecchinato, ma in passato anche talenti come Gaudenzi, Camporese o Furlan (oltre alle leggere Panatta, Pietrangeli, Barazzutti e Bertolucci).

Nicola Pietrangeli n.3 nel 1959 e 1960

Adriano Panatta n.4 nel 1976

Corrado Barazzutti n.7 nel 1978

Fabio Fognini n.10 nel 2019

Paolo Bertolucci n.12 nel 1973

Marco Cecchinato n.16 nel 2019

Andrea Gaudenzi n.18 nel 1995

Omar Camporese n.18 nel 1992

Andreas Seppi n.18 nel 2013

Renzo Furlan n.19 nel 1996

Matteo Berrettini n.20 nel 2019