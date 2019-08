Non c’è pace per Eugenie Bouchard. Se dentro il campo la tennista canadese continua a stentare, con un 2019 da incubo che da fine febbraio a oggi ha visto Genie perdere 12 delle 13 partite che ha giocato e l’ha piazzata ben fuori dalle prime 100 del mondo (a oggi è 119), i guai per lei arrivano anche nella vita al di fuori del rettangolo di gioco.

La Bouchard infatti è stata vittima involontaria di una truffa a suoi danni costatale circa 42mila dollari. Questo, infatti, è l’ammontare di un conto lasciato a suo nome da Solomon Shlomo Azari.

E’ questo il nome del truffatore della Bouchard, che approfittando dell’assenza della tennista, ha di fatto nell’ultima primavera avuto accesso al conto di Genie presso il ristorante/bar del complesso residenziale dove la canadese è solita risiedere per una parte di anno.

Il come è presto detto: il 24enne americano, sfruttando una vaga somiglianza, si è finto il fratello della Bouchard accumulando durante un periodo di circa due mesi (tra il Roland Garros e Wimbledon) un totale di 42mila dollari di conto presso la struttura.

Spese che sono arrivate all’attenzione della Bouchard soltanto all’arrivo del saldo della carta a cui era collegato e il conto e che hanno permesso al truffatore la ‘bella vita’ solo per qualche settimana. Il giovane infatti, afferma WSVN 7 (canale locale della Fox in Florida che ha dato la notizia) è stato arrestato proprio nell’hotel: ora è accusato di frode, furto, possesso di cocaina e uso fraudolento di informazioni personali.