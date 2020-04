Guillermo Vilas gravemente malato, Maradona: "Dovremo dimostrarci degni della tua grandezza"

Dal nostro partner OAsport.it

L'ex tennista argentino Guillermo Vilas ha una malattia neuro-degenerativa, secondo quanto scritto dall’odierna edizione cartacea della Gazzetta dello Sport, che cita fonti del Paese sudamericano (su tutte il quotidiano argentino Olé). La sua situazione di salute, purtroppo al momento non sarebbe delle migliori, tanto che non sarebbe in grado di riconoscere gli amici.

Roland-Garros Il rovescio della medaglia: le 10 partite più belle della storia del Roland Garros da Borg a Nadal 21/04/2020 A 11:16

Le ipotesi vanno dalla demenza senile all’Alzheimer, anche se già da tempo il sudamericano accusa problemi di salute che si sarebbero aggravati negli ultimissimi tempi. Vilas da molto, infatti, non presenzia più a tornei di tennis e di rado si mostra in pubblico. Il motivo potrebbe essere proprio questo.

Dall’Argentina riferiscono: “La sua salute mentale sta peggiorando a vista d’occhio. Ha dei momenti di lucidità, ma non riesce a capire fino in fondo quello che gli accade. Da qualche tempo non riconosce più gli amici e fa fatica addirittura a terminare un discorso“. Anche Maradona ha mandato un messaggio a Vilas attraverso Instagram:

Caro Willy, ti dobbiamo dire grazie per tutta la gioia e le emozioni che ci hai dato. Mi auguro che tu possa essere ripagato con il rispetto e la dignità che tutti noi meritiamo, nei momenti più belli come in quelli più brutti. Spero che in questo momento potremo dimostrarci degni della tua grandezza. Un abbraccio enorme, Diego

roberto.santangelo@oasport.it

Play Icon WATCH Da Hanfmann a Thiem: i migliori momenti di Rafael Nadal al Roland Garros 2019 00:03:03

Tennis 1977, la clamorosa rivincita dell'"eterno secondo" Guillermo Vilas 26/11/2017 A 10:56