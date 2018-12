Roger Federer sfida Serena Williams: stelle a Perth pensando agli Australian Open

Che lo spettacolo abbia inizio! Dal 29 dicembre al 5 gennaio il cemento di Perth sarà teatro di grandi sfide tra i grossi calibri del tennis mondiale. La Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione con due singolari (maschile e femminile) ed un doppio misto, è pronta per regalare spettacolo in vista di quel che sarà tra alcune settimane a Melbourne (Australia). Ci si riferisce agli Australian Open, previsti dal 14 al 27 gennaio.

Sarà un parterre de rois ad animare la scena in questa settimana a cavallo tra due stagioni (2018-2019) che si daranno il cambio. Le vedette non potranno che essere loro: Roger Federer e Serena Williams, membri del gotha della specialità con racchetta e pallina. L’asso svizzero, nonostante l’avanzare dell’età (parliamo di un classe ’81), ha ancora voglia di giocare e di dimostrare il suo valore. I 20 Slam e i 99 tornei vinti in carriera sono statistiche non certo casuali per l’elvetico, desideroso di aggiornare questi dati e nello stesso tempo replicare anche il successo in questo evento insieme alla sua connazionale Belinda Bencic.

Per Serena, forse, un pizzico in meno di tranquillità c’é. Le due finali perse a Wimbledon e negli US Open, con la polemica nei confronti del giudice di sedia Carlos Ramos nell’ultimo caso, hanno macchiato una stagione che l’ha vista tornare all’attività agonistica dopo il periodo di maternità. Il record di 24 Major dell’australiana Margaret Court resta sempre in cima ai pensieri della statunitense, motivata a ripartire da quell’atto conclusivo a New York e decisa a scrivere nuove pagine di storia nel tennis. Williams presente in questo torneo con il talentuoso Frances Tiafoe e l’accoppiata potrebbe essere tra le candidate al successo a Perth.

Vero è che potremmo godere del confronto tra Svizzera e Stati Uniti già dalla fase a gironi, essendo entrambe presenti nel gruppo B insieme a Grecia (Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas) e a Gran Bretagna (Katie Boulter e Cameron Norrie). Mentre nel raggruppamento A si sfideranno Germania (Angelique Kerber e Alexander Zverev), Francia (Alizé Cornet e Lucas Pouille), Spagna (Garbine Muguruza e David Ferrer, finalisti lo scorso anno) e Australia (Ashleigh Barty e Matthew Ebden). Le prime di ogni girone si ritroveranno in finale.

La lista dei partecipanti

Seed Team Female player WTA Male player ATP Total 1 Germany Angelique Kerber 2 Alexander Zverev 4 6 2 Switzerland Belinda Bencic 44 Roger Federer 3 47 3 United States Serena Williams 16 Frances Tiafoe 39 55 4 Greece Maria Sakkari 41 Stefanos Tsitsipas 15 56 5 Australia Ashleigh Barty 15 Matthew Ebden 46 61 6 France Alizé Cornet 47 Lucas Pouille 32 79 7 Spain Garbiñe Muguruza 18 David Ferrer 126 144 8 Great Britain Katie Boulter 99 Cameron Norrie 91 190

I gruppi della Hopman Cup 2019

GRUPPO A: Germania, Francia, Australia, Spagna

GRUPPO B: Svizzera, Grecia, Stati Uniti, Gran Bretagna

Il programma degli incontri della Hopman Cup 2019

DATA SESSIONE ORARIO MATCH Dom 29 Dic diurna 03.00 italiane Gran Bretagna vs Grecia Dom 29 Dic notturna 10.30 italiane Australia vs Francia Dom 30 Dic diurna 03.00 italiane Germania vs Spagna Dom 30 Dic notturna 10.30 italiane Gran Bretagna vs Svizzera Lun 31 Dic diurna 03.00 italiane USA vs Grecia Lun 31 Dic notturna (no play) Mar 1 Gen diurna (no play) Mar 1 Gen notturna 10.30 italiane USA vs Svizzera Mer 2 Gen diurna 03.00 italiane Francia vs Germania Mer 2 Gen notturna 17.30 italiane Australia vs Spagna Gio 3 Gen diurna 03.00 italiane Great Bretagna vs USA Gio 3 Gen notturna 10.30 italiane Grecia vs Svizzera Ven 4 Gen diurna 03.00 italiane Spagna vs Francia Ven 4 Gen notturna 10.30 italiane Australia vs Germania Sab 5 Gen notturna 09.00 italiane Winner Group A v Winner Group B

