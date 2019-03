Si attendeva solo l’ufficialità e oggi è arrivata dall’ITF: dal 2020 non si giocherà più la Hopman Cup di tennis, torneo di esibizione a squadre con una storia iniziata nel 1989. La Federazione Internazionale ha infatti annunciato la risoluzione immediata dell’accordo con l’evento. Pertanto l’avventura a Perth si conclude con il successo del 2019 (31esima edizione) della coppia svizzera formata da Roger Federer e da Belinda Bencic, vittoriosi sul cemento australiano per la seconda volta consecutiva.

Una decisione frutto delle sovrapposizioni nel nuovo calendario proposto, con l’avvio a partire dal 3 al 12 gennaio 2020 dell’ATP Cup, nuova manifestazione a squadre che darà il via alla stagione tennistica. Un torneo i cui incontri principali si giocheranno a Sydney, mentre i match dei gironi si terranno a Brisbane ed Adelaide. Si tratta di una Coppa del Mondo per nazioni, che torna attiva dopo otto anni, visto che il precedente torneo (chiamato World Team Cup) si era disputato a Düsseldorf (Germania) dal 1978 al 2012. La formula prevede ventiquattro squadre divise in sei gruppi, con le migliori otto che si affronteranno poi nel tabellone principale ad eliminazione diretta. Ogni Paese potrà schierare cinque giocatori e gli incontri saranno formati da due singolari e un doppio.

Tuttavia da parte della Federazione ci sarebbe anche la volontà di tenere tutto aperto: “’ITF crede fortemente nell’importanza degli eventi misti in calendario e si impegna perché la Hopman Cup possa continuare ad andare in scena. Ha iniziato la ricerca di nuovi partner e ha ricevuto attestati d’interessi da diverse città del mondo sull’onda del successo delle ultime tre decadi con giocatori, giocatrici, sponsor, televisioni e tifosi“, le dichiarazioni del presidente David Haggerty. Tuttavia questa convivenza sembra molto complicata.

Una decisione che ha colpito anche l’attenzione di Roger Federer che, impegnato nel Masters 1000 di Miami, ha espresso forte tristezza per questo epilogo:

" Si tratta di una notizia veramente triste. Mi sono divertito tantissimo negli ultimi tre anni a giocare lì. Ho trascorso del tempo bellissimo a Perth giocando con Mirka (sua moglie ndr.) e anche con Martina Hingis. Sono un po’ lacerato da questa notizia. "

