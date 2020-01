Il Challenger di Canberra a rischio cancellazione a causa degli incendi: slitta il debutto di Sinner

In Australia si sta assistendo a una situazione molto difficile dal punto di vista meteorologico, dati gli incendi che stanno colpendo il paese con una certa frequenza. Tra le città maggiormente colpite vi è anche Canberra, sede del torneo Challenger di tennis previsto dal calendario ATP per il 6 gennaio, che ora è a serio rischio di cancellazione. A questa competizione sono iscritti Jannik Sinner, Andreas Seppi e Lorenzo Giustino, che ora attendono notizie su eventuali variazioni.

Stando a quanto riportato da CanberraTimes, a causa degli incendi la qualità dell’aria in città sarebbe notevolmente peggiorata nelle ultime ore, obbligando le autorità locali a disporre la chiusura di numerosi edifici pubblici, attrazioni turistiche e anche dell’università, la cui riapertura è stata fissata per martedì 7 gennaio. La notizia positiva è che, nonostante il maltempo, l’aeroporto di Canberra ha funzionato regolarmente: non risultano, infatti, né cancellazioni né ritardi dei voli degli ultimi giorni. In ogni caso, la situazione resta da monitorare di ora in ora e non sono da escludere decisioni in merito al Challenger. Jannik Sinner è alla finestra, in attesa di capire se sarà costretto a rinviare il proprio debutto nel 2020.

