Il Challenger di Canberra si sposta a Bendigo a causa degli incendi, attesa per l'esordio di Sinner

Cambio di programma in Australia per gli organizzatori del torneo tennistico Challenger di Canberra, i quali hanno dovuto spostare la sede di gioco di 620 chilometri a causa degli incendi che stanno imperversando in tutto il Paese. La situazione, apparsa negli ultimi giorni abbastanza critica, ha portato alla decisione di non cancellare il torneo e di farlo giocare a Bendigo, una città di 77.000 abitanti collocata nello stato di Victoria.

Addirittura nella giornata del 1° gennaio Canberra è risultata la città più inquinata del Mondo superando in questa graduatoria metropoli globali come Pechino e Nuova Delhi. Le condizioni meteorologiche estreme di questi giorni non hanno così permesso il regolare svolgimento del torneo nella sede originaria, ma a meno di sorprese dell’ultimo minuto gli appassionati italiani potranno comunque seguire l’esordio stagionale di Jannik Sinner, iscritto forse per l’ultima volta ad un torneo del circuito cadetto prima di approdare definitivamente nel circus ATP.

