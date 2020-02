Il gesto di Li Na: donazione di 430mila euro per combattere il coronavirus

Secondo gli ultimi dati, sono saliti a oltre 900 in tutto il mondo i decessi dovuti al coronavirus. Un'emergenza che dalla Cina ha coinvolto anche il resto del mondo e verso la quale non si può restare indifferenti. Cosa che non ha fatto Li Na. L'ex tennista cinese, da quanto confermato dal giornale South China Morning Post, ha deciso di donare 3 milioni di yuan (circa 430mila euro) per combattere la malattia e sostenere la ricerca per il vaccino.

La due volte campionessa Slam e ex numero 2 del mondo si è resa protagonista del gesto tramite una fondazione benefica di cui è ambasciatrice. Li è originaria di Wuhan, la metropoli cinese considerata ceppo del virus. La sua donazione è la più alta arrivata finora da una singola persona, ma non è l'unica. Prima di lei c'era stato Hao Junmin, capitano della nazionale di calcio e anche lui originario di Wuhan, e WangShuang, calciatrice con un passato nel PSG.