Il programma di Novak Djokovic per il 2019: salta Montecarlo, Barcellona e il Queen's

Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto, in questi giorni dedicati alle festività natalizie, il proprio programma riferito ai primi sei mesi della prossima stagione.

Nell’elenco ci sono i seguenti tornei: ATP 250 Doha (31 dicembre-5 gennaio), Australian Open (14-27 gennaio), Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo), Masters 1000 Miami (18-31 marzo), Masters 1000 Madrid (6-12 maggio), Masters 1000 Roma (13-19 maggio), Roland Garros (27 maggio-9 giugno) e Wimbledon (1-14 luglio).

Dunque, Nole ha deciso che non parteciperà ai tornei di Montecarlo e di Barcellona, canalizzando le proprie attenzioni sugli impegni più ravvicinati a Parigi (Roland Garros) e non prendendo in considerazione l’impegno sull’erba del Queen’s Club, preferendo affinare la preparazione per Wimbledon in altro modo. Probabilmente, dietro questa decisione, c’è anche la volontà da parte del 31enne nativo di Belgrado di preservarsi dal punto di vista fisico.

Video - Saranno famosi, Novak Djokovic a 21 anni: "Sono vicino a essere numero 1, ma non voglio pressioni" 09:00

Giandomenico Tiseo