Il Roland Garros ha scatenato un putiferio: US Open, Laver Cup e giocatori contro lo slam francese

L'annuncio del roland Garros ha destabilizzato il mondo del tennis: a quanto pare lo slam parigino, nel riprogrammare il proprio torneo dal 20 settembre al 4 ottobre, non avrebbe consultato nessuno, andando a pestare i piedi di diverse persone e/o organizzazioni, rendendo così più complesso il calendario di entrambi i circuiti, ATP e WTA.

Se infatti i giocatori, ignari a giudicare dalle loro reazioni sui social, sono letteralmente "cascati dal pero" come si suol dire, mostrando di non avere alcuna idea dei propositi dell'Open di Francia, dall'altro lato ci sono tornei altrettanto importanti che provano a far sentire la loro voce, in risposta a quanto arbitrariamente deciso a Parigi.

La Laver Cup non ci sta

La reazione più ferma è stata quella della Laver Cup. torneo divertente, particolarmente gradito a molti giocatori e che muove una macchia economica davvero imponente. Uno dei partecipanti fissi della manifestazione è Roger Federer, che aveva già confermato la propria presenza e voci di corridoio parlano di reazione piuttosto stizzita da parte dello svizzero, che prima del COVID-19 e di operarsi al ginocchio, aveva pianificato proprio il Roland Garros come unico torneo sulla terra della propria stagione. Il comunicato del torneo, dunque, è stato piuttosto piccato:

" Il mondo del tennis ha appreso che la Federazione Tennistica Francese intende riprogrammare il Roland Garros dal 20 settembre al 4 ottobre a causa dell'impatto del COVID-19. Queste date si sovrappongono con le date della Laver Cup 2020, già sold out, e programmata dal 25 al 27 settembre al TD Garden di Boston. Questo annuncio giunge come una sorpresa per noi e per i nostri partner - Tennis Australia, USTA e ATP. Questo solleva molte domante e stiamo valutando la situazione. Al momento vogliamo che i nostri tifosi, gli sponsor, i broadcaster, lo staff, i volontari, i giocatori e la grande città di Boston sappiano che intendiamo mantenere la Laver Cup 2020 come programmata attualmente. "

Video - Federer e Nadal, coaching storico per Fognini: "Non voglio più vedere negatività" 00:50

La replica polemica degli US Open

Anche gli US Open, tradizionalmente ultimo slam dell'anno, si è trovato spiazzato da quuesta decisione, replicando con un comunicato che, se letto tra le rime, è polemico nei confronti dei colleghi francesi. Questo perché a Flushing Meadows si dovrebbe giocare dal 24 agosto al 13 settembre, quindi date molto vicine tra i due major che potrebbero rivoluzionare la programmazione di qualche giocatore.

" L'USTA continua a pianificare gli US Open 2020 e al momento non sta inserendo alcuna variazione nellla programmazione. Questi sono tempi senza precedenti, duri, e stiamo valutando tutte le opzioni a nostra disposizione, inclusa la possibilità di posticipare il torneo. Al momento in cui ne parliamo, riconosciamo che tale decisione non dovrebbe essere presa unilateralmente,e perciò l'USTA agirà solo dopo una piena consultazione con gli altri tornei del Grande Slam, la WTA, l'ATP, l'ITF e i nostri partner, inclusa la Laver Cup. "

Insomma, il concetto è "se lo farem,o, lo faremo bene e siamo tutti uniti". In ogni caso posticipare il torneo, a questo punto, appare difficile, vista la mossa del Roland Garros. A meno che ITF, WTA e ATP, sentite le lamentele di tutte le parti in causa, impongano allo slam parigino di riprogrammare ulteriormente il torneo.