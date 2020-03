Il rovescio della medaglia: Sampras-Agassi e quella rivalità che da Indian Wells divenne mito

Ci sono nomi che potrebbero scriversi attaccati perché la loro rivalità nel tennis ha segnato un'epoca tanto da farli diventare complementari, alimentando l'uno la leggenda dell'altro: BorgMcEnroe, SamprasAgassi, FedererNadal. Da leggere tutti d'un fiato, uniti per l'eternità. Il tennis giocato ci manca e in questa settimana avremmo dovuto assistere allo spettacolo di Indian Wells, il Principe dei Masters 1000. Partiamo da qui per rivivere una pagina storica di questo torneo, una tappa fondamentale del dualismo tra Pete Sampras e Andre Agassi che dal 1995 non sara più lo stesso ed entrerà nel mito.

Così vicini, così lontani

Entrambi americani ma separati da 3900 chilometri. Il Maryland è la casa natale di Pete, nato a Potomac da padre con origini greche e madre dal sangue spartano. Sampras, a tre anni, nella cantina di casa, trova una racchetta e per gioco inizia a palleggiare contro il muro. Tanti bambini iniziano così ma il suo talento è un'altra cosa. La sua indole è predisposta all'attacco. Il suo servizio, piatto e preciso, raggiunge picchi di velocità che negli Stati Uniti nessun maestro aveva mai avuto il piacere di ammirare. A sedici anni il rovescio, inizialmente bimane, viene trasformato nel colpo a una mano che gli istruttori degli anni '80 amavano tanto imporre. Potente, spietato e silenzioso. Ha la faccia pulita e sfoggia completi Sergio Tacchini sobri ed eleganti. Apparentemente amico di tutti, in realtà, come in futuro verrà descritto, un lupo solitario.

Come nasce il mito

Il primo incontro tra i due è a Roma, agli Internazionali d'Italia. È il 1989 e il tennista di Las Vegas vince 6-2 6-1. Qualche anno più tardi ammetterà un'errata previsione:

" Avrei detto che il mio avversario più grande sarebbe stato chiunque, ma non Pete. Giocai contro di lui a Roma nel 1989 e mi dicevo 'quel povero ragazzo non riesce a tenere una palla in campo' "

Non poteva immaginare che Pistol Pete sarebbe diventato il suo miglior nemico. Quell'esordio romano diventa il centro di gravità permanente degli anni '90, ma è il 1995 a segnare la svolta. Agli Australian Open Andreino (come lo chiamava Gianni Clerici) vince in rimonta, in quattro set, vendicando la finale degli US Open persa nel 1990 senza troppa storia. A Indian Wells il livello è altissimo e Sampras, che nel 1994 aveva scavato il solco nei confronti del rivale, prevale tre set a zero sotto il sole californiano.

Le statistiche complessive

Cemento: Sampras, 11-9

Erba: Sampras, 2-0

Terra: Agassi, 3-2

Sintetico: Sampras, 5-2

Match nei Masters Series: Agassi, 5-4

Finali nei Masters Series: Agassi, 3-2

Match negli Slam: Sampras, 6-3

Finali negli Slam: Sampras, 4-1

Match in Masters Cup: Sampras, 4-2

Finali in Masters Cup: Sampras, 1-0

Tutte le finali: Sampras, 9-7

Totale: Sampras 20-14

Una rivalità diventata leggenda

Dal 1995 niente sarà più come prima. Agassi vince l'89% dei match giocati, la percentuale più alta di tutta la sua carriera; Sampras chiude con l'81%, ma con uno Slam in più, gli US Open (contro chi non occorre dirlo), dopo Wimbledon naturalmente. Il successo di Melbourne non sarà l'unico in finale per Andre che, a Miami, ha la meglio in quella che il New York Times definisce "la finale dei sogni". Il padre ha appena subìto un'operazione al cuore e il Kid di Las Vegas riassume sobriamente la situazione:

" Mi aveva fatto il c*** a Indian Wells, per cui promisi a mio padre che gli avrei restituito il favore "

La promessa viene mantenuta e Agassi accorcia tanto negli head-to-head (8-7) quanto nel ranking. Da Montreal a New York la sfida diventerà un cult e negli anni la forbice diverrà più ampia, a favore di Sampras. Alcune partite restano nella memoria collettiva. I quarti di finale degli US Open 2001, giocati pochi giorni prima dell'attentato alle Torri Gemelle, vedono Sweet Pete imporsi 6-7(7), 7-6(2), 7-6(2), 7-6(5): nessuno dei due riesce a strappare il servizio all'altro. Agli Australian Open, nel 2000, Andre vince 6-4, 3-6, 6-7(0), 7-6(5), 6-1 e il duello leggendario fa da ponte tra il vecchio e il nuovo millennio.

Tutte le finali tra Sampras e Agassi: 9-7 il bilancio per Pete

ANNO TORNEO SUPERFICIE VINCITORE PUNTEGGIO 1990 US Open Cemento Sampras 6-4 6-3 6-2 1992 Atlanta Terra rossa Agassi 7-5 6-4 1994 Key Biscane Cemento Sampras 5-7 6-3 6-3 1995 Australian Open Cemento Agassi 4-6 6-1 7-6 6-4 1995 Indian Wells Cemento Sampras 7-5 6-3 7-5 1995 Key Biscane Cemento Agassi 3-6 6-2 7-6 1995 Canada Cemento Agassi 3-6 6-2 6-3 1995 US Open Cemento Sampras 6-4 6-3 4-6 7-5 1996 San José Cemento Sampras 6-2 6-3 1998 San José Cemento Agassi 6-2 6-4 1999 Wimbledon Erba Sampras 6-3 6-4 7-5 1999 Los Angeles Cemento Sampras 7-6 7-6 1999 Masters Cup Cemento Sampras 6-1 7-5 6-4 2001 Indian Wells Cemento Agassi 7-6 7-5 6-1 2001 Los Angeles Cemento Agassi 6-4 6-2 2002 US Open Cemento Sampras 6-3 6-4 5-7 6-4

Sampras finirà la carriera con 286 settimane da numero 1 del mondo, Agassi con 101. Il primo con 14 Slam e 11 Masters Series (all'epoca così si chiamavano i 1000), il secondo con 8 Slam (tra cui, però, il Career Grand Slam a Pete precluso dal Roland Garros) e 17 Masters Series. Alla fine, tra i due, la spunterà il ragazzo del Maryland con 20 vittorie a 14 tra il 1989 e il 2002. L'ultima non poteva che essere fatta della materia dei sogni. A New York, Sampras si presenta nelle strane vesti di outsider, incapace di vincere un torneo da oltre due anni. Invece, come 12 anni prima, ritrova l'eterno rivale in finale e vince in quattro set combattuti conquistando gli US Open per la quinta volta e il 14esimo e ultimo Slam della carriera. Un trionfo da testa di serie numero 17, come Federer contro Nadal nel 2017 a Melbourne, nel torneo della restaurazione. Anche questa ormai è storia.