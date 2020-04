Il tennis si unisce: c'è l'ok al fondo di solidarietà da 6 milioni per i tennisti in difficoltà

Con un cominicato congiunto ATP, WTA e ITF hanno confermato la creazione di un fondo di solidarietà dedicato ai tennisti in difficoltà economica a causa del Coronavirus.

Dalle parole ai fatti. Nei giorni scorsi era circolata la proposta di un fondo per aiutare i tennisti in difficoltà economica e fuori dalle prime posizioni del ranking mondiale. Oggi, con un comunicato congiunto, i leader dei 4 tornei dello Slam, l’ITF, l’ATP e la WTA hanno confermato che questo fondo diventerà realtà.

Un fondo che dovrebbe raccogliere più di 6 milioni di dollari – circa 6 milioni di euro dunque, fluttuazione del cambio permettendo – che consentirà a chi è in difficoltà economica causata dal blocco delle attività dopo la pandemia di COVID-19, di poter provare a sopravvivere.

C’è voluto un po’ più del previsto, ma la buona notizia è che abbiamo fatto le cose per bene” ha dichiarato il presidente dell’ITF David Haggerty in un’intervista.

Non sono ancora noti però i dettagli di chi e come potrà accedervi. Questo, per ora, il testo del comunicato congiunto di ATP, WTA e ITF.

Le parti principali del comunicato ufficiale

"Con così tanta incertezza su quando sarà sicuro ripartire con il tennis professionistico, gli organi di governo internazionali del tennis mondiale possono confermare di essere in discussione per creare un Programma di soccorso per fornire da fornire ai giocatori che sono particolarmente in difficoltà dopo l’epidemia causata dal Coronavirus (COVID-19).

Tutte le discussioni stanno procedendo per il meglio e i dettagli saranno finalizzati con un annuncio ufficiale atteso nel prossimo futuro. E’ già stato concordato però che saranno la WTA e l'ATP a gestire il Player Relief Program.

Sappiamo che per i nostri giocatori, così come per così tante persone in tutto il mondo, c'è la necessità in questo momento di un sostegno finanziario. Non vediamo l'ora di finalizzare e condividere ulteriori dettagli che verranno comunicati a tempo debito".

