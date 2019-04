Internazionali d'Italia: forfait del canadese Raonic

Il canadese Milos Raonic, numero 16 del ranking mondiale, per il persistere del problema al ginocchio destro si è cancellato dal Masters 1000 di Madrid e dagli Internazionali BNL d’Italia: al suo posto entra nel main draw il tedesco Jan-Lennard Struff, attualmente numero 51 Atp. Nei giorni scorsi aveva comunicato di dover rinunciare a tutta la stagione su terra battuta, Roland Garros compreso, per un infortunio al gomito destro anche il sudafricano Kevin Anderson, numero 6 della classifica mondiale. Alla luce di tali cancellazioni l’azzurro Andreas Seppi è al momento fuori di due posti dal main draw del torneo romano, in programma al Foro Italico dal 12 al 19 maggio.