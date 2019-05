Andreas Seppi cede in tre set a Bautista Agut ed esce al primo turno

Subito dopo la fantastica vittoria di Jannik Sinner su Steve Johnson, sul Campo Centrale è di scena un altro altoatesino, Andreas Seppi, che però viene sconfitto in tre set dallo spagnolo Roberto Bautista Agut col punteggio di 6-1 3-6 6-1 in un’ora e 45 minuti di gioco.

Brutta partenza per Seppi nel primo set, Bautista Agut va infatti avanti 4-0, il 35enne di Caldaro nel quinto game recupera con due belle risposte uno dei due break subiti per poi riperderlo immediatamente, il 31enne di Castellon de la Plana chiude il primo parziale in soli 26 minuti. La partita cambia nel secondo set, molto più equilibrato, il punteggio segue i servizi fino al 4-3 a favore di Seppi, qui Bautista Agut perde il servizio e nel successivo, eterno nono game, Andreas si vede annullare cinque palle per andare al terzo prima di pareggiare il conto dei set.

Purtroppo l’altoatesino si complica subito la vita perdendo il servizio nel secondo gioco del terzo set, l’altoatesino è troppo falloso e va sotto 5-0, l’ultima flebile speranza di poter rientrare in partita, una palla break sul 5-1, si spegne su una palla corta che finisce in rete. Bautista Agut ora affronterà al secondo turno il vincente tra Lorenzo Sonego e il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 11, che il torinese ha già battuto a Montecarlo. Per Seppi invece continua il periodo estremamente negativo dato che ha perso, con quella di oggi, le ultime sette partite giocate nel 2019.