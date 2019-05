Bell’esordio di Matteo Berrettini nella sua città, Lucas Pouille al tappeto 7-5, 6-2

Primo match italiano nel tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2019, primo successo. Lo conquista Matteo Berrettini, che nella sua Roma fa gioire gli accorsi al quinto Masters 1000 dell’anno superando il francese Lucas Pouille per 6-2 6-4 con una bella prestazione. Il romano dovrà ora sostenere un duro incontro con Alexander Zverev, che viene dai quarti di finale a Madrid, nei quali è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, poi arrivato in finale.

Berrettini comincia bene la sua partita, mettendo immediatamente a segno il break che dimostra la sua miglior capacità di gestire l’attesa di un inizio ritardato dalla pioggia. Sul Grandstand il tifo della sua città è tutto per lui, e la risposta è adeguata, con l’ottimo utilizzo del rovescio. L’azzurro ha un leggero momento di difficoltà sul 3-2, lasciando arrivare Pouille sul 40 pari, ma si riprende subito con la prima e poi strappa ancora la battuta al francese, che nel settimo gioco rimonta da 0-40, ma deve arrendersi di fronte a una controsmorzata del nostro. Berrettini conclude l’opera in 35 minuti, al secondo set point, in cui riesce a comandare con profitto con il dritto: 6-2.

Il romano continua nel proprio più che valido match anche nel secondo set, in cui Pouille è costretto a cedere il servizio nel terzo gioco. Al servizio Berrettini mantiene intatta la propria costanza: se nel primo parziale non aveva perso nessuno dei 13 punti giocati sulla prima, la percentuale perfetta non si ripete nel secondo, ma rimane altissima, intorno all’80%. Sul 5-4 arrivano tre match point per l’italiano, che sfrutta il secondo con un bell’ace centrale: 6-2 6-4 in un’ora e 16 minuti. Berrettini si gode l’abbraccio della sua Roma e prenota l’appuntamento con Zverev al secondo turno: è una sorta di replica dello stesso match, nello stesso momento del torneo di un anno fa, in cui il tedesco vinse per 7-5 6-2.

