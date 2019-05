Berrettini da sogno a Roma! Steso Zverev in due set: l'azzurro vola agli ottavi

L’Italia piazza la sua prima pedina agli ottavi di Roma! Matteo Berrettini elimina il numero 4 al mondo Alexander Zverev e accede per la prima volta in carriera agli ottavi in un Masters 1000 proprio nella sua città. Un sogno che si avvera e che corona un mese d’oro per l’azzurro che ha vinto l’Atp di Budapest per poi stupire a Monaco di Baviera, perdendo solo in finale contro il cileno Garin. Per Matteo è anche una rivincita sul tedesco: l’anno scorso proprio al secondo turno capitolino, Sascha ebbe la meglio in due set. Corsi e ricorsi storici.

Zverev lascia gli Internazionali dopo averli vinti nel 2017 ed essere arrivato in finale l’anno scorso contro Nadal e conferma ancora una volta il suo momento no: in poco tempo ha perso fidanzata e manager e si è ritrovato – parole sue – a dover crescere rapidamente gestendo situazioni di cui non si era mai occupato prima. La stagione di Sascha sul rosso per ora è fallimentare: sconfitto agli ottavi a Marrakech, Barcellona e Monaco e ai quarti di Madrid contro il finalista Tsitsipas, ora arriva un altro k.o. prima di Parigi. E il suo nervosismo al Centrale di Roma è palpabile: fin dai primi turni di battuta si gira verso l’arbitro per lamentarsi di alcuni rumori fastidiosi provenienti dagli spalti. Ne approfitta Matteo che lo breakka subito e lo sfida ricamando un paio di palle corte al bacio. Il primo set si decide all’undicesimo game sul 5-5: l’azzurro si ritrova sotto 0-40 in battuta, ma riesce a recuperare sul 40-40. Dopo un quindici perso in duello a rete e 5 palle break annullate, Matteo chiude il game più lungo della partita (8 minuti) a suo favore e si spiana la strada per la prima gioia di giornata. Il gioco successivo è un suicidio di Zverev tra doppi falli e errori gratuiti. 1-0 e Centrale in visibilio.

L'esultanza di Matteo Berrettini per la vittoria su Alexander Zverev, Internazionali d'Italia, Getty ImagesGetty Images

Dopo un comprensibile calo di tensione che lo porta sotto 2-0 in avvio di secondo set, Berrettini ritrova la prima e infila 3 game di seguito. Si entra nella fase decisiva del match in una situazione di grande equilibrio tra i due tennisti fino a quando il romano decide di mettere la freccia: prima sfiorando la vittoria con due match point sul 5-4 poi trovando il break decisivo sul 6-5. Il Foro Italico sprizza di felicità, Matteo torna incredulo verso il suo angolo battendosi il cuore con la mano, firma la telecamera abbozzando un romantico "Roma ti amo” e già pensa al tabellone. Agli ottavi incrocerà il vincente dell’altro secondo turno tra Schwartzman e Ramos-Viñolas. L’Italia del tennis è di nuovo protagonista a Roma, in attesa di Cecchinato, Fognini e Sinner.