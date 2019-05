Roger Federer non ce la fa e annuncia il ritiro dagli Internazionali d'Italia.

Lo svizzero lascia Roma prima di affrontare i quarti di finale. Federer ha rimediato un problema muscolare alla gamba destra e, non volendo rischiare la partecipazione al Roland Garros (dal 26 maggio al 9 giugno), ha dichiarato forfait prima di affrontare Tsitsipas ai quarti di finale.

Per Federer è stata fatale l'impegnativa doppia sessione di giovedì, che ha costretto quasi tutti gli iscritti al torneo a giocare due turni in un giorno solo per recuperare la giornata di mercoledì completamente persa a causa della pioggia; nel primo match Federer aveva superato Joao Sousa per 6-4 6-3 al mattino, poi nel tardo pomeriggio aveva dovuto soffrire contro Borna Coric, superato soltanto al 9-7 del tiebreak del terzo set (2-6 6-4 7-6).