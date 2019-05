Halep eliminata da Roma, avanzano Osaka e Kvitova

Finita l'avventura di Simona Halep agli Internazionali Bnl d'Italia, avanza invece agli ottavi Petra Kvitova. La rumena, numero due del ranking e tre del seeding, finalista nell'ultima edizione, si è arresa alla 19enne ceca Marketa Vondrusova, numero 44 Wta, capace di imporsi in rimonta in tre set con il punteggio di 2-6, 7-5, 6-3. La ceca, numero 5 del ranking e due del seeding, ha avuto la meglio sulla kazaka Yulia Putintseva, numero 38 Wta, in due set con il punteggio di 6-0, 6-1.

Debutto vincente per Naomi Osaka al Foro Italico. La numero uno del ranking Wta ha infatti sconfitto per 6-3 6-3, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita la slovacca Dominika Cibulkova, numero 33 Wta, superata per la quarta volta in altrettante sfide. La 21enne di Osaka, che quest’anno sul 'rosso' ha fatto semifinale a Stoccarda (dove è stata costretta al forfait contro la Kontaveit per un problema agli addominali) e quarti a Madrid (stoppata dalla Bencic), tornerà in campo nel tardo pomeriggio per gli ottavi di finale contro la rumena Buzarnescu.