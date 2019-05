Il sorteggio degli italiani: Fognini incrocia Tsonga, Cecchinato pesca De Minaur

Oggi si è svolto il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2019, Masters 1000 di tennis che andrà in scena a Roma dal 12 al 19 maggio. Fabio Fognini ha avuto in sorte il temibile francese Jo-Wilfried Tsonga, un accoppiamento non proprio semplice per il vincitore del torneo di Montecarlo che è stato inserito nello spicchio di tabellone del greco Stefanos Tsitsipas, in quella metà di tabellone figurano anche Roger Federer, Dominic Thiem e Rafael Nadal.

Marco Cecchinato incomincerà la propria avventura contro l’ostico australiano Alex De Minaur e sogna un possibile terzo turno contro Novak Djokovic. Matteo Berrettini, reduce da due finali consecutive, riparte col francese Lucas Pouille e poi avrebbe un secondo turno da brividi col tedesco Alexander Zverev. Andreas Seppi affronterà lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, Lorenzo Sonego se la dovrà vedere col russo Karen Khachanov, Jannik Sinner debutterà con lo statunitense Steve Johnson. Per quanto riguarda le donne: Sara Errani beneficia di una wild card e incrocerà la slovacca Kuzmova, Jasmine Paolini avrà l’ostacolo statunitense Kenin, una qualificata invece per Elisabetta Cocciaretto. Di seguito tutti gli accoppiamenti di primo turno per gli italiani agli Internazionali d’Italia 2019.

Il tabellone dei big

Sulla terra rossa di Roma le prime otto teste di serie usufruiranno di un bye al primo turno, ma dalla parte del numero 1, il serbo Novak Djokovic, ci sarà il numero 4, il tedesco Alexander Zverev, mentre nella parte bassa potrebbero ritrovarsi il numero 3, lo svizzero Roger Federer, ed il numero 2, l'iberico Rafael Nadal.

Al primo turno interessante confronto tra lo spagnolo Pablo Carreno Busta ed il canadese Denis Shapovalov, così come lo sarà il match tra il belga David Goffin e l’elvetico Stan Wawrinka. Il croato Borna Coric, numero 13 del seeding, avrà un compito non semplice contro il rampante canadese Felix Auger-Aliassime, mentre è interessante il derby francese tra Richard Gasquet e Jeremy Chardy.

Singolare maschile

Alex De Minaur (Australia) – Marco Cecchinato (Italia, 16)



Matteo Berrettini (Italia) – Lucas Pouille (Francia)



Steve Johnson (USA) – Jannik Sinner (Italia, WC)

Matteo Berrettini (Italia) – Lucas Pouille (Francia)

Marin Cilic (Croazia, 9) – Andrea Basso (Italia, WC)



Jo-Wilfried Tsonga (Francia) – Fabio Fognini (Italia, 10)



Roberto Bautista Agut (Spagna) – Andreas Seppi (Italia)

Roberto Bautista Agut (Spagna) – Andreas Seppi (Italia)

Lorenzo Sonego (Italia) – Karen Khachanov (Russia, 11)

Singolare femminile

Elisabetta Cocciaretto (Italia, WC) – qualificata

Sofia Kenin (USA) – Jasmine Paolini (Italia, WC)

Viktoria Kuzmova (Slovacchia) – Sara Errani (Italia, WC)