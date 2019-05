Internazionali d'Italia: Isner rinuncia, a Seppi basta un solo forfait per essere nel main draw

Lo statunitense John Isner, numero 10 del ranking mondiale, si è cancellato dagli Internazionali BNL d’Italia per l'infortunio al piede rimediato nella finale del Masters 1000 di Miami: al suo posto entra nel main draw il moldavo Radu Albot.

Con il forfait dell’americano, Andreas Seppi è adesso fuori dal main draw per un solo posto per quanto riguarda l’accesso diretto al torneo romano, in programma al Foro Italico dal 12 al 19 maggio. L’altoatesino è comunque dentro grazie alla wild card, ma qualora dovesse rinunciare un altro iscritto al tabellone principale (Federer e Del Potro su tutti) ecco che Seppi entrerebbe di diritto e la wild card andrebbe anche al finalista perdente della finale delle prequalificazioni tra Sinner e Basso, oltre naturalmente al vincitore di questo match.