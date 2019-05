Un’ora e otto minuti di allenamento per Rafael Nadal. Si può riassumere così l’esordio agli Internazionali d’Italia 2019 dello spagnolo, che ha demolito il francese Jeremy Chardy con un eloquente 6-0 6-1. Nadal ha dominato, anche perché poi sarà obbligato a giocare nuovamente nel pomeriggio. Il primo set è un monologo di Nadal, che impiega solamente 26 minuti per chiudere sul 6-0. Un dominio assoluto dello spagnolo, che non ha lasciato scampo al francese, totalmente inerme contro le accelerazioni del numero due del ranking mondiale. Chardy non è riuscito ad incidere nemmeno con il servizio, con Nadal che ha ottenuto tre break, che lo hanno spinto velocemente sul 6-0.

Il dominio prosegue anche nel secondo set, dove la striscia di game consecutivi di Nadal sale a nove. Lo spagnolo ha solo un leggero momento di flessione nel secondo game, dove concede una palla break, che viene subito comunque annullata con un bel dritto. Chardy finalmente si sblocca e vince un game, portandosi sul 3-1. Nadal, però, ha fretta di chiudere e strappa ancora la battuta all’avversario nel quinto gioco, chiudendo poi sul 6-1.

Tra qualche ora Nadal tornerà in campo per il suo match degli ottavi di finale, dove affronterà il georgiano Nikoloz Basilashvili, che arriva riposato visto che si era già qualificato per il terzo turno nella giornata di martedì.

***

Tutto facile anche per Novak Djokovic che si libera del canadese Denis Shapovalov, numero 22 nel ranking Atp, in due set col punteggio di 6-1, 6-3.

Cade a sorpresa la testa di serie numero 5 Dominic Thiem: l'austriaco viene sconfitto in tre set da Fernando Verdasco, che si impone per 4-6 6-4 7-5 e se la vedrà con Karen Khachanov al prossimo turno.

Gli altri risultati

K. Nishikori b. T. Fritz 6-2 6-4

J. Struff b. M. Cilic 6-2 6-3

D. Schwartzman b. A. Ramos-Viñolas 7-5 6-1

F. Verdasco b. D. Thiem 4-6, 6-4, 7-5

J. Del Potro b. D. Goffin 6-4, 6-2

C. Ruud b. N. Kyrgios 6-3, 6-7, 2-1 rit.