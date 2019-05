Nadal vola in semifinale con Tsitsipas, Verdasco dura solo un set

Sfumata la possibilità del ‘Clasico’ tennistico per eccellenza – forfait di Roger Federer per problemi alla gamba destra – Rafael Nadal non si fa sfuggire l’occasione di agguantare la semifinale contro Stefanos Tsitsipas.

Il maiorchino si conferma infatti uno specialista dei derby, superando il connazionale Fernando Verdasco. 6-4, 6-0 il punteggio di una partita forse più falsa di quanto non dica il punteggio. Per la prima parte di match infatti c’era stata partita eccome, con Verdasco, anzi, a far vedere le cose migliori. Poi è bastato un nulla, il break, nel nono gioco, a rompere gli equilibri del match, portando Rafa sugli scudi e lasciando all’undici volte semifinalista di questo torneo ben 8 giochi consecutivi.

Nadal si è così conquistato il pass per la rivincita a Stefanos Tsitsipas, con il greco che proprio 7 giorni fa a Madrid aveva superato il mancino di Manacor in 3 set. Per Rafa una chance immediata di riprendersi quanto tolto tra la terra di casa, ma soprattutto di continuare a inseguire un torneo sul rosso, ancora incredibilmente tabù in questo 2019 dopo le uscite a Monte Carlo, Barcellona e proprio Madrid.

Avanti anche Schwartzman

Nell’altro quarto di finale maschile, il primo della giornata, successo di Diego Sebastian Schwartzman. L’argentino, in netta ripresa rispetto all’ultimo periodo, ha superato un Nishikori oggi parecchio impalpabile. 6-4, 6-2 il punteggio con cui Schwartzman si è aggiudicato un pass per la semifinale dove attenderà il vincente dell’ultima sfida, la più attesa: Del Potro-Djokovic.