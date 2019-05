Nelle prequalificazioni di Roma avanti Baldi, Sinner e Berrettini jr., fuori Trevisan

Si sono allineati ai quarti di finale i tabelloni delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis: oggi sono entrati in scena i migliori otto sia nel tabellone maschile che in quello femminile, e da domani si lotterà per le wild card. Chi arriverà in semifinale avrà la certezza di giocare almeno le qualificazioni, mentre chi perderà dovrà continuare a giocare per puntare ad un ulteriore invito per ciascuno dei tabelloni cadetti.

Oggi si è completato il secondo turno con i match interrotti ieri e si sono disputati tutti gli ottavi: riesce nella doppia impresa Elisabetta Cocciaretto, che elimina prima Federica Grazioso e poi fa fuori Martina Trevisan, numero 1, che si ritira quando però Cocciaretto era già avanti di un set ed un break. Proseguono invece la loro corsa il numero uno tra gli uomini, Filippo Baldi e i due numeri due, Jannik Sinner e Jasmine Paolini. Esordio vincente anche per Lorenzo Musetti.

RISULTATI PRE-QUALIFICAZIONI

Lunedì 6 maggio – day 3

UOMINI

Ottavi di finale

Riccardo Balzerani b. Liam Caruana 67(2) 63 1-1 rit.

Enrico Dalla Valle b. Andrea Guerrieri 63 62

Lorenzo Musetti b. Andrea Pellegrino 61 64

Filippo Baldi b. Giovanni Fonio 62 67(4) 62

Jannik Sinner b. Luca Tomasetto 76(4) 64

Andrea Basso b. Walter Trusendi 46 75 63

Jacopo Berrettini b. Gianluca Di Nicola 57 61 64

Raul Brancaccio b. Luca Giacomini 26 63 63

2° turno

Giovanni Fonio b. Marco Bortolotti 63 64

Luca Tomasetto b. Giulio Zeppieri 36 63 62

Walter Trusendi b. Edoardo Lavagno 61 64

Gianluca Di Nicola b. Matteo Fago 67(6) 63 64

Luca Giacomini b. Daniele Capecchi 62 36 76(3)

DONNE

Ottavi di finale

Lucrezia Stefanini b. Angelica Raggi 60 61

Anastasia Grymalska b. Federica Di Sarra 46 62 63

Monica Cappelletti b. Jessica Pieri 76(3) 3-0 rit.

Giorgia Brescia b. Michele Alexandra Zmau 46 63 76(2)

Jasmine Paolini b. Martina Spigarelli 67(5) 62 63

Cristiana Ferrando b. Dalila Spiteri 63 62

Deborah Chiesa b. Maria Vittoria Viviani 76(6) 62

Elisabetta Cocciaretto b. Martina Trevisan 64 4-3 rit.

2° turno

Martina Spigarelli b. Beatrice Lombardo 61 61

Dalila Spiteri b. Federica Prati 75 63

Maria Vittoria Viviani b. Anna Floris 26 75 64

Elisabetta Cocciaretto b. Federica Grazioso 63 36 64