Novak Djokovic show: il serbo vola ai quarti in un'ora, sfiderà Del Potro

Se Rafael Nadal batte un colpo, Novak Djokovic risponde: oggi il serbo replica per la seconda volta all’iberico. Il numero uno del seeding degli Internazionali d’Italia di tennis in poco più di un’ora di gioco si sbarazza del tedesco Philipp Kohlschreiber per 6-3 6-0 negli ottavi e si regala i quarti contro l’argentino Juan Martin Del Potro.

Nel primo set parte subito a razzo Djokovic, che trova il break nel secondo gioco, salendo rapidamente sul 3-0 non pesante. I seguenti giochi sono dominati dal servizio, anche se il serbo, pur non concedendo opportunità per il controbreak, nel settimo game si fa trascinare ai vantaggi, dove però trova il 5-2. Canovaccio identico nel nono game, dove il balcanico sale 40-15, spreca due set point e poi chiude la frazione 6-3 alla terza opportunità.

Senza storia invece la seconda partita, che inizia con il serbo che porta a casa dodici dei primi tredici punti, andando rapidamente sul 3-0 pesante. Piccolo passaggio a vuoto nel quarto gioco, dove il balcanico si ritrova costretto a cancellare ben tre palle break all’avversario, ma riesce comunque a salvarsi. Questo è davvero l’unico momento difficile, perché poi arrivano otto punti degli ultimi dieci giocati per il serbo, che vince 6-0 ed ora attende Del Potro.

