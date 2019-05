Osaka costretta al ritiro, la Bertens accede direttamente alla semifinale

Il tabellone femminile degli Internazionali d’Italia perde Naomi Osaka. La giapponese, numero 1 al mondo, ha comunicato in mattinata il suo ritiro dal torneo per problemi fisici. L’olandese Kiki Bertens, testa di serie numero 6, accede direttamente in semifinale dove affronterà la vincente dell'incontro tra Vondrousova e Konta. Il match tra la Osaka e la Bertens si sarebbe dovuto giocare alle 12 sul Centrale del Foro Italico. Per la 21enne di Osaka è il secondo ritiro nel giro di un mese: era già successo in semifinale a Stoccarda contro la Kontaveit per un problema agli addominali.