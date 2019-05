Piove troppo: il match tra Marco Cecchinato e Philipp Kohlschreiber viene rinviato

“Questo match non s’ha da fare“. Parafrasando una celeberrima citazione de “I promessi sposi” per qualcosa di ben più ludico, la notizia è ufficiale: il match valido per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis tra il nostro Marco Cecchinato (n.19 del mondo) e il tedesco Philipp Kohlschreiber (n.56) non si terrà in serata sul Centrale del Foro Italico, a Roma. L’arrivo della pioggia ha costretto gli organizzatori a prendere questa decisione.

E dunque il match tra il nostro portacolori e il teutonico slitterà a domani, andando ad arricchire un programma già di per sé molto interessante, per la presenza dei primi tre giocatori del mondo in campo, ovvero il serbo Novak Djokovic contro il canadese Denis Shapovalov, lo spagnolo Rafael Nadal contro il francese Jeremy Chardy e soprattutto lo svizzero Roger Federer opposto al portoghese Joao Sousa. Il ritorno del “Maestro” in questo torneo ha richiamato l’attenzione di tutti e ciò fa il paio con una presenza italiana molto nutrita: il citato Cecchinato, Fabio Fognini contro il moldavo Radu Albot e il talentino italiano Jannik Sinner che affronterà il top-10 Stefanos Tsitsipas, vincitore dell’ATP di Estoril e finalista nel Masters 1000 di Madrid (sconfitto da Djokovic).

