Sui campi del Foro Italico di Roma si è tenuta la quarta giornata delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis (giovedì 9 maggio la conclusione). Nella giornata odierna i due talentuosi Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno fatto vedere tutto il loro talento sul rosso capitolino, regolando rispettivamente Riccardo Balzerani (6-2 6-0) ed Enrico Dalla Valle (6-2 6-4). Due incontri nei quali il tennis di alto profilo dei due giocatori classe 2001 e 2002 si è potuto notare al cospetto di rivali, oggettivamente, di rango inferiore.

I due si incontreranno in semifinale e si prospetta un grande spettacolo che potrebbe mettere in palio la wild card per il tabellone principale del torneo di Roma. Al vincitore del torneo maschile di singolare andrà la wild card per il main draw ma in caso di ammissione diretta in tabellone di Andreas Seppi, anche il finalista riceverà il pass. Pertanto ci sarà molto in gioco. Nell’altra semifinale si confronteranno invece Andrea Basso e Jacopo Berrettini, che hanno sconfitto Raul Brancaccio (6-3 6-2) e Filippo Baldi (4-6 7-5 7-6 (8)), risultato quest’ultimo un po’ a sorpresa. Nel tabellone femminile da segnalare le vittorie di Jasmine Paolini contro Deborah Chiesa (6-1 6-3) e di Elisabetta Cocciaretto, impostasi 6-1 6-4 contro Cristiana Ferrando. Di seguito i risultati completi:

Risultati pre-qualificazioni

martedì 7 maggio – day 4

UOMINI – quarti

Jannik Sinner b. Riccardo Balzerani 62 60

Lorenzo Musetti b. Enrico Dalla Valle 62 64

Andrea Basso b. Raul Brancaccio 63 62

Jacopo Berrettini b. Filippo Baldi 46 75 76(8)

DONNE – quarti

Jasmine Paolini b. Deborah Chiesa 61 63

Giorgia Brescia b. Anastasia Grymalska 61 76(4)

Elisabetta Cocciaretto b. Cristiana Ferrando 61 64

Lucrezia Stefanini b. Monica Cappelletti 62 76(6)

DOPPIO MASCHILE – quarti

Dalla Valle/Brancaccio b. Capecchi/Fanucci 46 64 10-6

Fago/Fioravante b. Vavassori/Basso 64 62

Giacalone/Campo b. Musetti/Zeppieri 76(1) 63

Baldi/Pellegrino b. Ferrari/F.Arnaboldi 63 61

2°turno

Giacalone/Campo b. Maccari/Fonio 36 61 10-6

Ferrari/F.Arnaboldi b. Giacomini/Gabrieli 62 62

DOPPIO FEMMINILE – quarti

Paolini/Chiesa b. Giovine/De Vito 36 64 10-8

Gai/Grazioso b. Matteucci/Spiteri 63 46 10-4

Cocciaretto/Bilardo b. Di Sarra/Moratelli rit.

Brescia/Ferrando b. Tcherkes Zade/Visentin 64 75

2°turno

Cocciaretto/Bilardo b. Prati/Guglielminotti 62 63

Tcherkes Zade/Visentin b. Viviani/Avvantaggiati 64 61

