Qualificazioni: Filippo Baldi al turno decisivo, eliminato invece Lorenzo Musetti

Solo Filippo Baldi accede al turno decisivo delle qualificazioni degli Internazionali d’Italia di tennis, che si stanno tenendo sui campi in terra rossa del Foro Italico a Roma. Il 23enne nativo di Vigevano, numero 158 del ranking, ha eliminato per 6-3 6-1 lo slovacco Martin Klizan, numero 61 ATP e nona testa di serie di questo tabellone. Il lombardo, domani, si giocherà le proprie possibilità di accesso al main draw contro lo statunitense Taylor Fritz, numero 57 del ranking e settima testa di serie, che ha sconfitto per 6-4 6-3 Jacopo Berrettini, numero 421 del mondo. Un match difficile attende Baldi, considerando anche le qualità dell’americano, non certo l’ultimo arrivato.

Niente da fare, invece, per il talentuoso Lorenzo Musetti, numero 453 del ranking mondiale, costretto ad alzare bandiera bianca contro il norvegese Casper Ruud, numero 71 del mondo e 12esima testa di serie, con il punteggio di 6-1 6-4. Il 17enne nativo di Carrara, sconfitto nelle semifinali delle pre-qualificazioni dall’altro enfant prodige azzurro Jannik Sinner, si è battuto con grande onore contro un giocatore attualmente più completo sotto tutti i punti di vista. Un’esperienza, comunque, utile alla crescita di Musetti, vincitore quest’anno degli Australian Open 2019 junior. Infine, è uscito di scena anche Riccardo Balzerani, numero 495 del ranking, superato per 6-1 6-4 dall’australiano Bernard Tomic, numero 73 ATP e 14esima testa di serie.

RISULTATI QUALIFICAZIONI MASCHILI – INTERNAZIONALI D’ITALIA 2019

Primo turno

(12) Casper Ruud (NOR) b. (wc) Lorenzo Musetti (ITA) 61 64

(14) Bernard Tomic (AUS) b. (wc) Riccardo Balzerani (ITA) 61 64

(7) Taylor Fritz (USA) b. (wc) Jacopo Berrettini (ITA) 64 63

(wc) Filippo Baldi (ITA) b. (9) Martin Klizan (SVK) 63 61

giandomenico.tiseo@oasport.it