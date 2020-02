Chi aveva già sognato di partire per Roma la prossima primavera con l'intento di veder giocare Roger Federer, in base alle notizie degli ultimi giorni, può mettersi il cuore in pace: Roma è una città bellissima e gli Internazionali d'Italia altrettanto affascinanti, ma probabilmente il tennista svizzero non ci sarà

Dopo i rumours dei giorni scorsi, infatti, è intervenuto su Twitter Rene Stauffer, il biografo di Roger, per smentire la notizia. Il giornalista e scrittore twitta intatti:

" Ho appena avuto la conferma da Tony Godsick che non sono veri i rumours che dicono che Roger Federer giocherà a Roma e a Madrid. Sulla terra probabilmente soltanto il Roland Garros. "

Per la cronaca, Tony Godsick è il manager di Federer, quindi considerando che Stauffer è molto attendibile, probabilmente sarà difficile rivedere a Roma il campione elvetico, che lo scorso anno si era ritirato ai quarti di finale, prima di scendere in campo contro Stefanos Tsitsipas.