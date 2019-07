Ipotesi Cincinnati per Murray che vede il rientro in singolare: "Tornerò quello di prima"

Andy Murray potrebbe tornare a giocare in singolare dopo l’operazione all’anca dello scorso gennaio. Il britannico ha infatti dichiarato che potrebbe già tornare a competere tra due settimane a Cincinnati, il 32enne è parso molto ottimista su Twitter: “Mi muovo senza dolore o fatica il giorno dopo una partita, anche se ci sono alcune cose che devo migliorare“.

Il vincitore di Wimbledon 2013 e 2016 ha giocato soltanto incontri di doppio nel 2019, ad esempio sull’amata erba verde londinese era con Serena Williams nel misto mentre a Washington questa settimana farà coppia col fratello Jamie. Murray è attualmente scivolato al numero 222 del ranking ATP e punta a ritornare quello dei giorni migliori: “Ho la speranza concreta di tornare quello di prima, non vedo il motivo per cui non dovrei farcela: serve solo tempo“. Staremo a vedere se riuscirà a recuperare completamente già in vista degli US Open anche se sembra un’ipotesi molto remota.