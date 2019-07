Ivan Lendl liquida Alexander Zverev: "Ha dei problemi fuori dal campo"

Finisce dopo nemmeno un anno la collaborazione tra Alexander Zverev e Ivan Lendl. L’uomo che ha vinto otto tornei del Grande Slam in carriera lascia il tedesco in maniera piuttosto burrascosa, soprattutto alla luce degli ultimi avvenimenti che li hanno visti protagonisti.

" Credo molto in Sascha, che è ancora molto giovane. Credo che possa diventare un grande giocatore, ma al momento ha alcuni problemi fuori dal campo che rendono problematico lavorare secondo la mia filosofia "

Una risposta pesante che arriva dopo le ultime parole di Zverev, altrettanto cariche di rabbia: in particolare, il numero 5 del mondo ha rimproverato al nativo di Ostrava, nei giorni scorsi ad Amburgo, un eccessivo concentrarsi su cose decisamente esterne al mondo del tennis, come per esempio il proprio ultimo giro a golf, per molto tempo.

" A volte passa mezz’ora a raccontarmi come è andato il suo ultimo giro a golf "

Le questioni oltre il tennis, del resto, sono state ammesse dallo stesso Zverev a Wimbledon, una volta uscito al primo turno contro il ceco Jiri Vesely, problemi extra campo che hanno messo un freno al suo potenziale. Il tedesco sta vivendo un’annata 2019 sicuramente al di sotto delle aspettative, dopo che lo scorso novembre era riuscito a vincere le ATP Finals di Londra battendo Federer e Djokovic negli ultimi due incontri del torneo.

Alexander Zverev abbandona Wimbledon 2019 dopo il ko al 1° turno con Jiri VeselyGetty Images

Alcuni problemi di salute avuti in primavera, quando ha perso parecchio peso a causa di un virus intestinale, e una causa legale in corso con il suo ex manager Patricio Apey, lo hanno costretto a risultati altalenanti per tutta la stagione. Fino a questo momento nelle prove dello Slam, oltre al flop di Wimbledon, ha collezionato solamente un quarto di finale a Parigi (battendo Fognini agli ottavi) e un ottavo a Melbourne. Non è mai andato oltre i quarti di finale in tutti e cinque i Masters 1000 disputati.

