Poco più di un allenamento per Jannik Sinner nel match d’esordio dell’ATP Challenger di Indian Wells. Sul cemento americano l’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-0; 6-1 l’olandese Sem Veerbeek nel giro di 46 minuti. Una vera e proprio mattanza tennistica dell'azzurro, davvero troppo superiore nello scambio da fondo per essere impensierito dall'olandese. Per Sinner, agli ottavi di finale, ci sarà un banco di prova decisamente più probante, ovvero l’americano Denis Kudla (n.114 ATP), che nel pomeriggio si è imposto 6-2; 6-1 contro il francese Maxime Janvier.

Cronaca

Nel primo set, fin dal primo quindici, si capisce la dimensione diversa dei due giocatori. La velocità di palla e la gestione dello scambio sorridono al 18enne altoatesino, che dispone a proprio piacimento del suo avversario. Sinner, infatti, imperversa in ogni zona del campo, non dando tregua al tulipano e aggiudicandosi il parziale sul 6-0 in appena 20 minuti, concedendo solo tre punti nei propri turni in battuta.

Nel secondo set la musica non cambia. Verbeek cerca di opporre una maggior resistenza ma, andando oltre il terzo colpo, finisce per perdere il controllo. Jannik ne approfitta abilmente e vola sul 5-0, strappando il servizio al rivale nel secondo e nel quarto gioco. L’olandese, quantomeno, conquista il game “della bandiera” prima di alzare bandiera bianca sul 6-1. Un’egemonia perfettamente rappresentata dai numeri: per Sinner 2 ace, il 90% dei quindici ottenuti con la prima di servizio e il 71% con la seconda, raccogliendo dalla risposta alla seconda dell’orange il 76% dei punti.