Jannik Sinner entra nei primi 90 del mondo! La classifica ATP e tutte le proiezioni

Jannik Sinner è entrato virtualmente tra i migliori 90 giocatori al mondo. L’altoatesino si è qualificato alle semifinali del Challenger di Ortisei, sconfiggendo Federico Gaio in due set, conquistando così 29 punti che lo proiettano all’88° posto del ranking. L’azzurro sta dominando il torneo con grande disinvoltura ed è ormai entrato in una nuova dimensione e, dopo aver vinto le Next Gen ATP Finals, non vuole più fermarsi e ora affronterà il francese Antoine Hoang per centrare la seconda finale consecutiva.

Al momento Sinner si trova a quota 620 punti dopo aver scavalcato il sudafricano Kevin Anderson (610), lo statunitense Tommy Paul (611), il brasiliano Thiago Monteiro (616) ed è pienamente in scia al sudcoreano Soonwoo Kwon (622), agli spagnoli Jaume Munaur (628) e Alejandro Davidovich Fokina (627), allo statunitense Steve Johnson (630) e all’azzurro Stefano Travaglia (637).

Jannik Sinner salirebbe alla posizione n° 83 se dovesse accedere alla finale del Challenger di Ortisei (si parla sempre di ranking virtuale) e con un successo nel torneo potrebbe anche diventare il numero 78 al mondo.