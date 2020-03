Jannik Sinner: “Giocare a livelli più alti della mia età è stata una grande decisione”

Jannik Sinner è senza ombra di dubbio uno dei prospetti più interessanti del mondo del tennis. Vista la sua giovane età e le grandi qualità dimostrate si prospetta dinnanzi a lui un futuro roseo. Il 18enne altoatesino è convinto che grazie al duro lavoro quotidiano presto i risultati arriveranno anche nel circuito maggiore. In un’intervista rilasciata al sito della Federazione, Sinner ha spiegato cosa l’ha spinto a mettersi in gioco contro i big del circuito.

" Non ho mai dubitato di essere un buon giocatore di tennis, dato che sono un gran lavoratore, ma da ragazzino ero più magro e più piccolo di adesso. Ero veloce e scendevo a rete, ma avevo bisogno di fiducia per trovare il mio livello. Nel tennis puoi vincere partite o un torneo e puoi anche perdere tre o quattro primi turni di fila, quindi la decisione di giocare a livelli più alti della mia età è stata una grande decisione. Ho sicuramente preso la strada più difficile, ma mi ha aiutato a costruire l’aspettativa e la pressione che ho messo su me stesso. Senti di dover vincere quella partita o quel punto esatto e finisci per esagerare, ma devi comprendere l’esito ed è un processo di apprendimento ogni giorno. "

Video - Federer su Sinner: “Sentiremo parlare di lui, tennista spettacolare e ragazzo d’oro” 01:32

La svolta della sua giovane carriera, secondo Sinner, è arrivata con la vittoria nel torneo di Bergamo: “Ero sempre alla ricerca di un livello superiore, chiedendomi se fossi abbastanza bravo da battere i ragazzi a diversi livelli: prima nei Futures ITF, poi nei Challenger e, recentemente, nel circuito ATP. Alle Next Gen Finals ero in buona forma e mi sentivo bene sul campo, ma più della fiducia è stato determinante l’eseguire il mio piano di gioco: quello che volevo fare io, piuttosto che fossero gli altri a dettarlo. Il pubblico può darti energia, aspetto molto importante per un giocatore, per cui occorre gestirla rimanendo calmi e cercando di non essere nervosi. Vincere il titolo a Bergamo nel febbraio del 2019, dopo la distorsione alla caviglia dell’anno precedente, è stato sicuramente un fattore di svolta per migliorare ulteriormente, e dopo aver battuto Gael Monfils ad Anversa in ottobre ho capito fin dove potevo spingermi“.

Video - Berrettini: "Sono molto contento per il momento del tennis italiano, Sinner è impressionante" 00:42

In chiusura il 18enne nativo di San Candido parla di ciò che si aspetta dall’immediato futuro: “L’obiettivo è la continuità delle prestazioni, l’applicazione quotidiana e il miglioramento di ogni colpo, perché nei match un avversario di questo livello non ti permetterà di giocare sempre il tuo colpo migliore e non puoi giocare alla stessa velocità. Piatti sa che sono attento e pretendo molto da me stesso, ma lavoro sodo. Chiede pazienza quindi devo essere paziente“.