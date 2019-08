Jannik Sinner in finale nel Challenger di Lexington! Piegato in due set Aragone

Una vittoria convincente e netta. Jannik Sinner piega in due set lo statunitense JC Aragone (n.268 del mondo) e conquista la finale dell’ATP Challenger di Lexington (Stati Uniti), battendo il padrone di casa in due set 6-2 6-4. Un match ben gestito dall’altoatesino, che stacca il biglietto per l’atto conclusivo dove affronterà l’australiano Alex Bolt (testa di serie n.2), vittorioso contro il britannico Lloyd Glasspool per 6-3 6-2.

Nel primo set l’avvio è equilibrato. Entrambi sfruttano bene il fondamentale del servizio, concedendo poco o nulla alla risposta del rivale. Nel quinto e nel settimo game, però, Jannik eleva il proprio livello e strappa la battuta allo statunitense, annullando nel sesto gioco due palle del controbreak immediato. Tiene botta l’azzurrino e sullo score di 6-2 archivia la pratica.

Nel secondo set Aragone soffre in apertura, dovendo annullare una palla break. Sinner mette sotto pressione il proprio avversario e lo strappo decisivo si tramuta in realtà nel quinto game quando, mettendo in mostra ottimi colpi, c’è il break. Alla battuta Jannik tiene una velocità di crociera invidiabile e sul 6-4 pone fine alla contesa, dando un’ennesima dimostrazione delle sue eccezionali qualità.