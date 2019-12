Jannik Sinner inizia il 2020 al Challenger di Canberra: un test in ottica Australian Open

Manca poco all’inizio della nuova stagione per Jannik Sinner. Il 18enne nativo di San Candido dopo aver scalato la classifica Atp arrivando ad occupare la posizione numero 78 (ad inizio stagione era al 546° posto del ranking) è pronto a stupire ancora. L’azzurro dovrà fare i conti con le grandi aspettative che il mondo del tennis ha riposto in lui. La solidità di un atleta così giovane ha stupito tutti, tifosi ed addetti ai lavori, ma ora ci si attende un ulteriore salto di qualità.

Sinner ha ampi margini di miglioramento, nonostante una struttura di gioco di alto profilo. Proprio su questi sta lavorando con il suo staff, guidato da Riccardo Piatti. In primis bisognerà capire se la crescita dal punto di vista muscolare e della struttura fisica possa influire sul suo modo di stare in campo. Altro aspetto da tenere in considerazione è quello mentale, visto che da lui ci si aspetta sempre il massimo. Rispetto alla stagione appena terminata si confronterà con giocatori sempre più ostici e difficili da affrontare non solo a livello tattico e tecnico ma anche psicologico. Il giovane azzurro dovrà imparare in fretta a gestire la pressione, che sarà una componente molto importante nei tornei più prestigiosi.

Per quanto concerne il suo gioco, la solidità da fondo campo è il suo punto di forza. Il servizio è uno di quegli aspetti da migliorare per scalare ancora di più il ranking. Altro punto sul quale Sinner e il suo staff dovranno lavorare è la gestione del gioco a rete, nel quale ha ancora qualche lacuna. L’esordio ufficiale sarà al Challenger di Canberra, antipasto del primo Slam della stagione: gli Australian Open. Inizialmente il 18enne, in accordo con il suo staff, aveva puntato il mirino su Doha, ma la decisione finale è stata un’altra. Il tennista azzurro, quindi, volerà direttamente in Australia per l’inizio del torneo, previsto il 6 gennaio. Sorta nel 2016, la manifestazione annovera quattro vincitori di rilievo: Paolo Lorenzi, l’israeliano Dudi Sela, Andreas Seppi ed il polacco Hubert Hurkacz.

Nel primo Slam della stagione Sinner potrà iniziare dal tabellone principale. A seguire, un fittissimo calendario, che lo vedrà impegnato (con wild card) a Montpellier (3 febbraio), Rotterdam (10 febbraio) e Marsiglia (17 febbraio), in attesa dei Masters 1000 americani di Indian Wells (12 marzo) e di Miami (25 marzo). Ormai ci siamo, l’inizio della nuova stagione del tennis è alle porte ed il giovane azzurro è pronto a stupire ancora.

salvatore.serio@oasport.it