Jannik Sinner lotta e accede al terzo turno nel Challenger di Binghamton

Soffre ma vince Jannik Sinner (n.199 ATP) nel secondo turno del Challenger di Binghamton (Stati Uniti). Sul cemento americano, l’azzurrino si è imposto con il punteggio di 6-4 4-6 6-4 in 2 ore e 15 minuti di gioco contro il cileno Marcelo Thomas Barrios Vera (n.280 del ranking). Un match tra alti e bassi per l’altoatesino che comunque accede al prossimo round dove affronterà il vincente della sfida tra lo spagnolo Carlos Gomez-Herrera (n.399 del ranking) e lo statunitense (n.195 ATP) Mitchell Krueger.

Nel primo set l’andamento del confronto è equilibrato fino al sesto game quando Sinner strappa il servizio a Barrios, portandosi sul 4-2. Il nostro portacolori però perde immediatamente il servizio nel game successivo e la parità si ristabilisce. Jannik forza i tempi e prima spreca due palle break nell’ottavo gioco e poi crea lo strappo nel decimo, aggiudicandosi il parziale sul 6-4.

Nel secondo set l’inizio del n.199 del mondo non è dei migliori: arrivano due break che fanno volare il cileno sul 3-0. Sinner tenta una reazione ma la rimonta non si concretizza del tutto, dopo il parziale controbreak del quarto game. L’altoatesino, infatti, non capitalizza altre due chance sul servizio del cileno nel sesto gioco e vede volare via la frazione sul 6-4.

Nel terzo set si assiste a una lotta dura e senza esclusione di colpi. Entrambi rischiano molto con il loro tennis e le palle break si presentano da una parte e dall’altra. L’azzurrino è bravo a rimanere concentrato e a spuntarla nella fase calda del parziale, dimostrando carattere e strappando il servizio a Barrios nel decimo gioco, ponendo fine alle ostilità sul 6-4.