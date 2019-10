Jannik Sinner: “Me la gioco con tutti! Obiettivo nel 2020? Continuare a migliorare”

Jannik Sinner, entrato ufficialmente nel club dei migliori 100 tennisti del mondo (n.93 del ranking), è desideroso di continuare la sua ascesa in vista di quel che sarà. Le semifinali raggiunte nell’ATP 250 di Anversa (Belgio) e l’ottimo incontro disputato contro il francese Gael Monfils, in lizza per le ATP Finals di Londra, certificano la crescita di un giocatore, finito sulla bocca di tutti e che non vuol fermarsi qui. Il 18enne della Provincia di Bolzano è l’unico Under19 presente nella top-100 (il primo italiano a riuscirci), guadagnando nell’ultimo anno quasi 700 posizioni. Ci sono due Challenger in bacheca e un fisico ancora da formare e per questo i margini di miglioramento sono importanti.

Inoltre, le ambizioni del giovane altoatesino non mancano e la voglia di diventare nei prossimi anni uno dei migliori tennisti del circuito c’è: “Diciamo che me la gioco con tutti. Poi dipende dalla giornate, ma contro Monfils (n.13 del mondo) o Wawrinka (ex top-10) mi sentivo al loro livello“, ha dichiarato Jannik (fonte: La Stampa). L’allievo di Riccardo Piatti studia, dunque, per diventare campione, senza però perdere coscienza della sua attuale dimensione: “L’obiettivo nel 2020 è migliorare. Ho alle spalle un grande team, i risultati arriveranno. Negli Slam si gioca 3 set su 5 e serve una gestione matura del gioco. Però, quest’anno contro Wawrinka a New York ho vinto un set, me la sono cavata…“. E così il 18enne, con un passato con gli sci ai piedi e idolo Bode Miller, ha voglia di buttarsi a capofitto negli incontri futuri, come faceva l’asso americano delle nevi.

Il prossimo impegno saranno le Next Gen ATP finals a Milano (5-9 novembre) nella nuova sede dell’Allianz Cloud. La rassegna vedrà sfidarsi i migliori otto giovani del circuito e non mancheranno gli avversari qualificati, come l’australiano Alex de Minaur e l’americano Frances Tiafoe, sconfitto proprio da Sinner ad Anversa. Non vi saranno invece Stefanos Tsitsipas, impegnato nel Masters a Londra tra i grandi, e il canadese Felix Auger-Aliassime, fermo per un problema alla caviglia sinistra. Risponderà presente, invece, l’altro canadese Denis Shapovalov. Per Jannik, in tabellone grazie a una wild card, una grande chance per mettersi in evidenza.

giandomenico.tiseo@oasport.it