Jannik Sinner ripescato dopo il forfait di Dusan Lajovic! Affronterà oggi Valkusz

Giungono buone notizie per i colori italiani da Budapest, sede del torneo ATP 250 di tennis: dopo la vittoria di ieri di Matteo Berrettini, oggi sulla terra battuta magiara, oltre a Thomas Fabbiano, sarà in gara anche Jannik Sinner, eliminato nell’ultimo turno delle qualificazioni ma ripescato dopo il forfait, a tabellone compilato, del serbo Dusan Lajovic.

Sinner scenderà in campo nella giornata odierna nell’ultimo match in programma sul campo centrale non prima delle ore 16.30: il suo avversario sarà il magiaro Mate Valkusz, che ha ricevuto una wild card per il tabellone principale. L’ungherese, classe 1998, è alle spalle di Sinner nel ranking ATP, essendo numero 323.

Il magiaro ha come career best ranking la posizione 243 ed ora ha 91 punti, mentre Sinner attualmente è a quota 96, che gli valgono la piazza 314 (è stato al massimo 311): per l’italiano non è impensabile pensare ad un successo nella partita di oggi. Rivoluzionato il palinsesto di Supertennis, che trasmetterà l’incontro in diretta tv.