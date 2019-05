Jannik Sinner scatenato: seconda finale Challenger a 17 anni e 8 mesi

Continua la favola di Jannik Sinner nel torneo ATP Challenger di Ostrava: sulla terra battuta ceca il tennista azzurro supera il canadese Steven Diez dopo una battaglia sportiva durata più di due ore con il punteggio finale di 6-4 4-6 6-2 ed approda in finale, dove affronterà il vincente della sfida tra il sudafricano Lloyd George Harris ed il polacco Kamil Majchrzak. Per l’azzurrino si tratta della vittoria numero 24 nelle ultime 28 partite giocate tra ITF, Challenger e ATP, qualificazioni comprese.

Nel primo set parte a razzo Sinner: 3-0 pesante ottenuto sfruttando due delle tre palle break a disposizione e partita che appare in discesa. Il canadese però non ci sta e recupera subito uno dei due break, risalendo fino al 2-3. I servizi non sono certo dominanti e le palle break fioccano da una parte e dall’altra: Sinner ne manca cinque tra quinto e settimo gioco, Diez non ne sfrutta tre nel sesto game. Nel finale di parziale però la musica cambia, l’italiano sale di giri con la battuta, tiene il break di vantaggio e chiude 6-4.

Nel secondo parziale in avvio altri break point non convertiti: nel primo gioco Sinner ne manca due, a seguire sono ben quattro quelli non sfruttati da Diez. Cambia il canovaccio della partita, la battuta diventa un fattore e non si registrano altre occasioni per i due contendenti. Nel decimo game, quando l’italiano va a servire per rimanere nel set però, il canadese trova il break a 15 e rinvia ogni discorso alla partita decisiva (4-6).

La terza frazione, dopo i primi due game vinti in maniera abbastanza agevole dai giocatori al servizio, vede una serie incredibile di 12 punti vinti in risposta, con Sinner che si porta così avanti 3-2 e conferma poi il break a 15. Il settimo gioco segna il tracollo per Diez, che perde nuovamente la battuta, questa volta ai vantaggi, e si consegna in pratica nell’ottavo game, che Sinner chiude al secondo match point, per il 6-2 che proietta l’azzurro in finale.

