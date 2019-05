Jannik Sinner sconfitto in finale a Ostrava: sarà lo stesso best ranking, numero 262

La seconda finale della carriera di Jannik Sinner in un ATP Challenger dura solo un’ora e due minuti di gioco. Il 17enne di San Candido è stato sconfitto nell’ultimo atto sulla terra rossa di Ostrava dal polacco Kamil Majchrzak, numero 129 del mondo, in due set con il punteggio di 6-1 6-0.

Una partita che ha poco da raccontare, perché Sinner perde immediatamente il servizio nel primo set e poi finisce sotto anche di due break sul 4-0. L’altoatesino recupera uno dei break nel quinto gioco, ma Majchrzak strappa ancora la battuta all’azzurro nel game successivo e poi chiude sul 6-1.

Anche nel secondo set il copione del match non cambia. Il polacco toglie subito la battuta a Sinner, che poi non sfrutta due palle break nel secondo game. E’ l’unica occasione per Sinner, che crolla e perde il set a zero. Resta comunque un ottimo torneo per l’azzurro che, grazie alla finale raggiunta, migliorerà il suo best ranking (salirà alla posizione numero 262). Si tratta solo di una tappa, ma la crescita continua.