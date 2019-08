Jannik Sinner trionfa nel Challenger di Lexington e diventa numero 158 del mondo

Jannik Sinner e un successo che vale quasi quanto una raccomandata con ricevuta di ritorno. Il giovanissimo altoatesino conquista il secondo Challenger in carriera, dopo quello di Bergamo, e si impone sul cemento di Lexington (Stati Uniti), contro l’australiano Alex Bolt (n.152 ATP) che lo aveva sconfitto nel primo turno delle qualificazioni a Wimbledon (terzo set 12-10). Un successo significativo per 6-4 3-6 6-4 per l’italiano che così scala la classifica, rientrando nella top-160, a cui andranno aggiunti anche i punti conquistati nei Futures nella graduatoria aggiornata.

Nel primo set Sinner inizia con il piglio giusto, andando subito avanti 4-1 contro l’australiano, realizzando il doppio break. L’altoatesino ha un piccolo passaggio a vuoto nel sesto game ma non si lascia scomporre, archiviando la pratica sul 6-4 con estrema autorevolezza.

Nel secondo set c’è la reazione del n.152 del ranking che, nell’unico gioco (sesto) incerto dell’azzurrino, va avanti di un break. Il vantaggio viene ben gestito dall’aussie e sullo score di 6-3 si aggiudica la frazione.

Nel terzo set Sinner inizia con il piglio giusto, portandosi avanti di un break nel secondo game e volando sul 3-0. E’ lanciatissimo il nostro portacolori, annullando anche due palle del controbreak nel settimo gioco. Andando a servire per il match, però, Jannik spreca due palle per chiudere la storia e perde inaspettatamente il turno in battuta. Il carattere però non manca al talentuoso tennista nostrano e, infatti, arriva subito un altro break che gli regala il successo finale.

158 del mondo con finestra sul 130

Oltre agli 80 punti conquistati a Lexington, Kentucky, domani il tennista azzurro potrà contare sui 40 punti accumulati nei Futures salendo dunque ulteriormente in classifica ATP per piazzarsi attorno al numero 130 a soli 17 anni.