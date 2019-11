Dal Challenger di Bergamo a quello di Ortisei, Jannik Sinner chiude il cerchio di una stagione memorabile finendo così come aveva cominciato: vincendo. Nel 2019 il ragazzo di Sexten ha giocato tanto e ottenuto la bellezza di 62 vittorie: 11 nel circuito maggiore (di cui 5 nei 250, 1 nei 500, 1 nei 1000 e 4 nelle Next Gen ATP Finals), 5 nelle qualificazioni degli ATP 250, 3 nelle qualificazioni degli US Open, 15 nei Futures e 28 nei Challenger.

Un 2019 di prime volte: in un anno 685 posizioni scalate nel ranking

Step by step l’altoatesino si è costruito una classifica attraverso alcuni momenti cruciali: una storia di prime volte attraverso la prima gioia a livello ATP (nel 250 di Budapest), in un Masters 1000 (Roma), la prima partecipazione nel main draw di uno Slam (ko con Wawrinka), il primo squillo in un torneo 500 (Vienna) subito dopo la semifinale raggiunta nel 250 di Anversa. Una scalata costante e a tratti prodigiosa che nel giro di un anno gli è valsa un miglioramento di 685 posizioni nel ranking ATP.

DATA RANKING ATP RISULTATO OTTENUTO 26 novembre 2018 763 - 24 dicembre 2018 551 - 25 febbraio 2019 324 Challenger Bergamo (titolo) 29 aprile 2019 298 Budapest (2° turno) 22 luglio 2019 199 Umago (2° turno) 5 agosto 2019 135 Challenger Lexington (titolo) 9 settembre 2019 128 US Open (1° turno) 21 ottobre 2019 101 Anversa (semifinale) 28 ottobre 2019 93 Vienna (2° turno) 18 novembre 2019 78 Challenger Ortisei (titolo)

Dietro ogni successo c'è la testa

D'altronde parliamo di un tennista che ha dimostrato di possedere una dote che distingue i giocatori normali da quelli che hanno qualcosa di diverso. Alle Next Gen ATP Finals di Milano, abbiamo potuto apprezzare con i nostri occhi la straordinaria capacità di Sinner di alzare il livello quando conta e di saper fare la differenza nei punti importanti. La finale con de Minaur è stata la riprova più eclatante. Se a 18 anni si può migliorare in tutto e si deve lavorare su tutto, quella è una dote che si ha o non si ha e non te la insegna nessuno. È la testa. Da questo sono nati i suoi successi: tre Challenger (Bergamo, Lexington e Ortisei), due ITF (Trento e Santa Margherita di Pula) e le Next Gen ATP Finals. In particolare, l’azzurro è diventato il secondo più giovane a vincere tre titoli Challenger in una stagione a 18 anni e 3 mesi.

Alla stessa età solo Nadal e Federer meglio di lui

Dando uno sguardo alla Top 10 della classifica mondiale, possiamo notare, grazie al lavoro di Giorgio Spalluto, che solo in due all’età di Jannik Sinner vantavano una posizione migliore: Nadal e Federer.

GIOCATORE RANKING A 18 ANNI E 3 MESI Rafael Nadal 49 Novak Djokovic 93 Roger Federer 58 Dominic Thiem 640 Daniil Medvedev Nessun ranking Stefanos Tsitsipas 205 Alexander Zverev 123 Matteo Berrettini Nessun ranking Roberto Bautista Agut 808 Gael Monfils 239

Questo aspetto potrebbe aumentare ulteriormente la pressione su un ragazzo che, però, ha i piedi ben piantati per terra. A Milano, in conferenza stampa ha più volte sottolineato:

" Non ho mai avuto questa attenzione e questo seguito, in tribuna e dai giornalisti. A me piace, mi diverto. La vittoria su de Minaur significa che il livello è già da Top 20? Beh, è presto per dirlo. Quello che per me è importante è aver capito di poter tenere alto il livello per una settimana intera. A volte batti un Top 20, ma il giorno dopo non riesci a tenere una palla in campo. In realtà, però, serve continuità. Servirebbe una stagione intera a questo livello, cosa che io non ho ancora fatto [Jannik Sinner] "

Il 2020 di Sinner

Se il 2019 ha rappresentato la stagione dell’esplosione, il 2020 dovrà essere quella della consacrazione. Jannik Sinner, dopo le Next Gen, ha scelto di giocare e non di fare il turista accompagnando gli azzurri impegnati in Coppa Davis. Il suo programma prevede ora un paio di giorni di riposo a Sesto seguiti da 40 giorni di allenamento a Bordighera. A svelare il suo calendario in vista del nuovo anno è stato lui stesso:

" Sono felice perché ho vinto tanto in stagione, e anche l’anno prossimo voglio giocare parecchio, diciamo 60 match. Se poi ne farò meno non cadrà certo il mondo. Il livello sarà più alto, dunque sarà più difficile, perché proveremo a giocare solo tornei ATP [Jannik Sinner] "

D'accordo con il coach Riccardo Piatti e con il suo entourage, Sinner partirà dal torneo di Doha il 6 gennaio per poi dedicarsi agli Australian Open, secondo torneo consecutivo dello Slam dopo gli US Open. Quando entri nei 100, però, cambia la prospettiva e il ragazzo di Sexten non dovrà più passare dalle qualificazioni. A febbraio si ritorna in Europa, in Francia a Montpellier, poi in Olanda a Rotterdam e infine ancora in Francia, a Marsiglia, per giocare sul veloce indoor, superficie gradita all'altoatesino.

Jannik Sinner - Next Gen ATP Finals 2019Getty Images

Da Milano a Londra come Tsitsipas? Un ragionamento senza senso

Pensare troppo alla classifica per l’attuale sesto giocatore italiano non ha senso, ma non lo ha nemmeno porsi dei limiti. Il 18enne si è creato il suo ranking in pochi mesi e giocando solo tornei ATP ha tutto da guadagnare, non avendo punti da difendere né negli Slam né nei Masters 1000, ma anche negli ATP 250 e 500 della prima parte dell’anno. Questo non significa fare voli pindarici e ipotizzare che potrà ricalcare le orme di Stefanos Tsitsipas che, dopo Milano, ha trionfato alle Finals dei big nel giro di 365 giorni.

Il greco è un classe ’98 e quando vinse le Next Gen aveva già una buona esperienza nel circuito maggiore essendo il numero 15 del mondo (nel 2017, invece, navigava intorno alla posizione 90 e si presentò al torneo milanese come riserva). Sinner ha bruciato le tappe, ma avrà bisogno di tempo, magari proprio di un paio d’anni, per attestarsi nel gotha del tennis mondiale. Godiamocelo passo dopo passo perché il bello deve ancora venire.