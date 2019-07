Jasmine Paolini ai quarti di Karlsruhe per il ritiro della Martincova

Si qualifica per i quarti di finale del WTA 125 di Karlsruhe Jasmine Paolini. La giocatrice toscana passa grazie al ritiro della Martincova quando il punteggio era sul 4-6; 7-6(5); 3-0, e giocherà ora contro la vincente della sfida Tatjana Maria-Stephanie Wagner. Già con questo risultato l’azzurra si guadagnerà, da lunedì, il miglior ranking in carriera, attestandosi tra le prime 130 del mondo.

Cronaca

Non si può dire che il primo set sia stato quello dei servizi tenuti: ci sono ben sei break, di cui cinque consecutivi, la maggior parte dei quali chiusi a 30 da chi lo vince. Alla fine è Martincova a riprendere per prima il controllo della propria battuta e a portare a casa il parziale per 6-4. L’azzurra, dopo un certo grado di lotta, riesce a salire sul 4-1 nel secondo set, per poi vedersi ripresa e superata dalla ceca, che serve per il match sul 6-5, ma non arriva mai ad avere l’occasione di chiudere l’incontro. Paolini vince il tie-break per 7-5, poi trova subito il break a inizio terzo parziale, vince un combattutissimo secondo game del terzo parziale (22 punti) e toglie di nuovo la battuta all’avversaria, che però si ritira consegnando in anticipo il successo alla toscana.