Juan Martin Del Potro si allena sul rosso a Miami: possibile rientro a Madrid

La stagione della terra rossa sta per entrare nel vivo. Dopo il Masters 1000 di Miami, il circuito ATP arriverà in Europa con il primo classico appuntamento di Montecarlo. Poi sarà il turno di Madrid, Roma e del Roland Garros, con i mezzo tanti altri importanti tornei come quello di Barcellona.

Chi proverà ad essere protagonista sul rosso è Juan Martin Del Potro. L’argentino non è ancora sceso in campo nel 2019 per un problema al ginocchio, saltando completamente tutta la prima parte della stagione sul cemento, compresi Australian Open, Indian Wells e Miami.

Il nativo di Tandil è proprio in Florida e si sta allenando sulla terra battuta insieme alla greca Maria Sakkari per testare proprio il suo fisico sul rosso. Difficilmente l’argentino sarà presente a Montecarlo e molto probabilmente il suo primo torneo sarà a Madrid.